Голубовська розповіла, що робити при укусі кліща: основні правила

В Україні триває сезон кліщів. Провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що ж робити, якщо кліщ до вас все-таки присмоктався.

Що робити, якщо ви "зловили" на себе кліща

Завжди пам'ятайте про те, що зараження набагато менш імовірно, але не неможливо, якщо кліщі прикріплені менш, ніж 24 години, але ця ймовірність різко зростає, якщо пройшло 48-72 години і більше після прикріплення кліща.

Видаліть відразу кліща, в ідеалі маючи при собі спеціальні пристосування; проте дуже важливо швидко витягти паразита.

Поширеною помилкою є спроба "задушити" кліща соняшниковою олією, вазеліном, лаком або бензином - все це тільки продовжує час впливу і, отже, ймовірність інфікування зростає;

Також не можна стискати кліща, розчавлювати й проколювати його, тому як борелії (і інші збудники) можуть перебувати у всіх біологічних рідинах переносника;

Видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням, краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри та рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати зі шкіри; якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку; перекручування, викручування збільшує шанси відриву частин кліща;

Якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини - не панікуйте, вони неінфекційні; спробуйте ще раз, якщо не вийшло - зверніться до лікаря або дайте спокійно місця укусу гоїтися;

Після видалення кліща треба обробити відповідне місце антисептиком або промити водою з милом; людина, яка видалила кліща, також повинна вимити руки;

Голубовська нагадала, що для профілактики захворювання тепер використовують антибіотики.

"Треба відзначити, що в цілому уникати впливу кліщів, їх швидке видалення є набагато більш ефективною стратегією профілактики, ніж прийом антибіотиків. Пов'язано це як з особливістю збудника, так і з особливостями інфекційного процесу в разі потрапляння борелій в організм людини. Також необхідно пам'ятати, що навіть в ендемічних районах (як у нас) ризик передачі від укусу всіх кліщів оцінюється тільки на 1-2%", - написала інфекціоніст.