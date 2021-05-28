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Голубовская предупредила о новой эпидемии: она будет еще тяжелее

Автор: Людмила Жукова

Через 5-7 лет в мире появится новый вирус, который будет еще сильнее COVID-19 и опаснее.

Об этом в эфире Апостроф Live рассказала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Медик обїяснила, что возбудители сильно изменились и человечество уже не может с ними справляться, так как нет эффективных средств для борьбы с ними.

"Понимаете, есть пандемические циклы. Это процесс цикличный. Помните, какие в средние века были эпидемии? Мы думаем, что все это в прошлом, но нет - ничего подобного. Возбудители сильно изменились. Сейчас в природе доминируют вирусные инфекции, с которыми мы не можем справляться. У нас нет эффективных средств борьбы", - отметила врач.

По словам Голубовской, прививки - это самый эффективный способ, но даже этого недостаточно для данного возбудителя. К сожалению, препаратов, которые смогут бороться с вирусом, нет даже в ближайшей перспективе.

"При гриппе у нас есть специфические средства лечения, а здесь их нет. Есть средства, которые исследуются, но они не специфичны и могут применяться при многих РНК-содержащих вирусах. Из-за этого, к сожалению, будут гибнуть люди, будут всплески заболевания", - сказала Голубовская.

Инфекционист напомнила, что людям нужно готовиться к новой эпидемии инфекции.

Как мы писали ранее, Голубовская предупредила о еще одной группе коронавирусов.

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