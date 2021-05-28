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Голубовська попередила про нову епідемію: вона буде ще важчою

Автор: Людмила Жукова

Через 5-7 років в світі з'явиться новий вірус, який буде ще сильніше COVID-19 і небезпечніше.

Про це в ефірі Апостроф Live розповіла інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська.

Медик пояснила, що збудники сильно змінилися і людство вже не може з ними справлятися, через те, що немає ефективних засобів для боротьби з ними.

"Розумієте, є пандемічні цикли. Це процес циклічний. Пам'ятаєте, які в середні століття були епідемії? Ми думаємо, що все це в минулому, але ні - нічого подібного. Збудники сильно змінилися. Зараз в природі домінують вірусні інфекції, з якими ми не можемо справлятися. У нас немає ефективних засобів боротьби", - зазначила лікар.

За словами Голубовської, щеплення - це найефективніший спосіб, але навіть цього недостатньо для даного збудника. На жаль, препаратів, які зможуть боротися з вірусом, немає навіть в найближчій перспективі.

"При грипі у нас є специфічні засоби лікування, а тут їх немає. Є засоби, які досліджуються, але вони не специфічні і можуть застосовуватися при багатьох РНК- вірусах. Через це, на жаль, будуть гинути люди, будуть сплески захворювання", - сказала Голубовська.

Інфекціоніст нагадала, що людям потрібно готуватися до нової епідемії інфекції.

Як ми писали раніше, Голубовська попередила про ще одну групу коронавірусів.

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Новини України Ольга Голубовская