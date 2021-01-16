Ольга Голубовська (фото: РБК-Україна)

Ведучий київський інфекціоніст Ольга Голубовська перехворіла на COVID-19 і розповіла про своє лікування. Заслужений лікар України зазначила, що здала тест на антитіла й отримала позитивний результат.

Про це Голубовська написала у своєму Facebook.

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені А. А. Богомольця повідомила, що лікувалася приблизно так, як і всі інші інфекціоністи.

Температуру тіла, не дивлячись на сильну інтоксикацію - не збивала (за рідкісним винятком);

антибіотики - не приймала (незважаючи на температуру до 40 градусів);

з перших днів хвороби - противірусний препарат, незважаючи на постійно негативні тести ПЛР з різних, у т.ч. референс, лабораторій;

антикоагулянт.

"А коли ставало трохи легше, одягала халат, шкарпетки з дідом Морозом, брала свій раптово загострився радикуліт з ковідом і разом з ними ходили дивитися хворих", - розповіла Голубовська.

У коментарях до публікації вона також уточнила, що приймала противірусний препарат "Ремдесивір": "...все по протоколу... тільки скороченим мною курсом".

"Бажаю всім отримати свої антитіла безболісно, друзі!" - пише Голубовська.

Інфекціоніст також звернулася до "насмерть переляканих ситуацією з коронавірусною інфекцією українців", які не довіряють медикам і живуть за принципом "порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих" і зазначила, що головне в лікуванні інфекційних хвороб - не заважати хворому правильно хворіти.

"Страшні слова - цитокіновий шторм, феритин, інтерлейкін, тропонін тощо ще більше змушували заглиблюватися в нетрі процесів. Тепер будь-яка порядна людина з позитивним ПЛР на SARS-CoV-2 (в т. ч. без клінічних проявів) обов'язково повинна знати свій рівень С-реактивного білка, лімфоцитів, горезвісних феритину з інтерлейкінами та прокальцитоніну. І, якщо ці показники змінені, то жодні наші вмовляння про те, що нічого страшного, що це не корелює з клінікою і нормально для даного періоду хвороби - порожній звук. Всі аналізи перездати в різних лабораторіях по п'ять разів, що ще більше посилює тривожність через часто незбіжні результати...

Тому, що хочу сказати, дорогі друзі - їй-богу, не переймайтеся... Діагноз ставиться тільки за сукупністю клініко-лабораторних даних з урахуванням особливостей перебігу захворювання, періоду хвороби, преморбідного фону тощо. Залиште цей головний біль лікарям...

...Не забивайте голову складними питаннями, над якими ми працюємо все своє життя, не ображайтеся, коли вам не призначають без показань антибіотики, гормони і не бігайте по різних лабораторіях в пошуках істини", - написала Голубовська.

Ольга Голубовська (фото: facebook.com/ogolubovska)

Раніше повідомлялося, що Голубовська розкритикувала зимовий локдаун і заявила, що заборони повинні бути жорсткішим.

Нагадаємо також, що нещодавно Голубовська назвала препарат, який рятує українців від коронавірусу.