Голубовская назвала препарат, который спасает украинцев от коронавируса

Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)

Ольга Голубовская, ведущий украинский инфекционист, рассказала про препарат, который спасает украинцев от коронавируса. Но несмотря на это его снова хотели убрать из протокола лечения.

Речь идет о тоцилизумабе, которым лечат больных в отделении интенсивной терапии. Об этом завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца написала на своей странице в Facebook.

По словам врача, исследование, в котором было изучено 3900 больных из 15 стран показало, что тоцилизумаб и сарилумаб спасают каждого 12 тяжелого больного с коронавирусом. Кроме того, использование препарата существенно сокращает пребывание пациента в отделении интенсивной терапии. Эти препараты обычно применяют в лечении ревматоидного артрита.

"Хочу сказать некоторым нашим коллегам - если вы не понимаете, когда и кому назначать этот препарат, это ваши проблемы, а не смертельно больных пациентов", - возмутилась Голубовская.

Медик посоветовала не выносить обсуждение протоколов лечения от COVID-19 из профессиональной плоскости, ведь от таких решений зависит жизнь многих украинцев.

"Еще раз говорю - давайте переносить дискуссию в профессиональную плоскость, все очень тяжело и сложно. И расслабляться рано. Дайте спокойно работать, не заставляйте несчастных больных и их родственников хвататься за голову", - добавила врач.

Ранее Ольга Голубовская рассказала, как менялась эпидемия коронавируса в Украине, и каких сюрпризов от коварной болезни следует еще ждать.

Напомним, что в Украине снова растет количество инфицированных коронавирусом. По состоянию на 14 января COVID-19 подтвердили у 1 миллиона 138 тысяч 764 человек, выздоровели - 837 063, скончались - 20 376. За последние сутки зафиксировали 7 925 новых случаев.