ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голову макнули в борщ: Никитюк высмеяла известную телеведущую (видео)

STYLERПерсоны    15.10.2019 - 07:18
Голову макнули в борщ: Никитюк высмеяла известную телеведущую (видео)
Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк рассказала о новом смелом челлендже

Леся Никитюк рассмешила сеть забавной пародией на свою коллегу, а заодно призвала подписчиков принять участие в челлендже #TODAYIWILL и рассказала о призах победителям. Известная телеведущая в Instagram опубликовала смешной ролик, в котором "объяснила" недавнее решение сменить имидж.

Теледива, которая на днях покрасила свои светлые волосы в розовый цвет, перевоплотилась на видео в популярную в 90-х годах ведущую программы "Без табу", бывшего нардепа (VI созыва) Ольгу Герасимюк.

В сценке она якобы отвечает на вопрос, что же сподвигло Никитюк так "затупить" или "голову макнуть в борщ".

"Ну смотрите, сейчас все так ходят. Это я никогда раньше так не делала. Это такой челлендж - #TODAYIWILL - сегодня я сделаю! Вот я проснулась утром и говорю себе - мне нужно что-то новое", - рассказала Леся и сама задала вопрос, что же ее "собеседница" сделала в своей жизни подобного в рамках вызова.

Голову макнули в борщ: Никитюк высмеяла известную телеведущую (видео)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На это телеведущая призналась, что никогда не пробовола алычу.

Никитюк призвала фанов присоединятся к конкурсу и рассказала про условия.

"Брось себе вызов, присоединяйся к челленджу #TODAYIWILL. Публикуйте свои фото или видео хэштегом #TODAYIWILL, тегни и подпишись на @glo_ukraine, чтобы выиграть возможность стать частью моего нового трека, который я запишу вместе с 10 самыми яркими участниками челленджа", – говорится в публикации.

Также Никитюк добавила, что подителей она определит 25 октября.

Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Нужно сказать, что пользователи сети восприняли ролик неоднозначно - большинство подписчиков забавное видео рассмешило, однако некоторые юмор не оценили. Кроме того, вместо пародии на Герасимюк образ кое-кто "примерил" на телеведущую, писательницу и журналистку Ольгу Фреймут. Добавим также, что комментаторы уже начали разбирать "номер" Никитюк на цитаты.

  • Может мне тоже в розовый покраситься...
  • Как всегда позитив!
  • Это Никитюк или мужик? Когда смеяться над этим "юмором"? Маякните!
  • Десятка - Красава!
  • "Голову макнули в борщ"!
  • Прошлась по Фреймут;
  • Алычи б!

Голову макнули в борщ: Никитюк высмеяла известную телеведущую (видео)

Скрин комментариев

Смелая Никитюк удивила новым цветом волос и поцелуем с девушкой "Настоящая я": полуобнаженная Леся Никитюк взволновала эффектным осенним фото
Новости Украины Леся Никитюкшоу-бизнес
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь