Голову макнули в борщ: Никитюк высмеяла известную телеведущую (видео)

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк рассказала о новом смелом челлендже

Леся Никитюк рассмешила сеть забавной пародией на свою коллегу, а заодно призвала подписчиков принять участие в челлендже #TODAYIWILL и рассказала о призах победителям. Известная телеведущая в Instagram опубликовала смешной ролик, в котором "объяснила" недавнее решение сменить имидж.

Теледива, которая на днях покрасила свои светлые волосы в розовый цвет, перевоплотилась на видео в популярную в 90-х годах ведущую программы "Без табу", бывшего нардепа (VI созыва) Ольгу Герасимюк.

В сценке она якобы отвечает на вопрос, что же сподвигло Никитюк так "затупить" или "голову макнуть в борщ".

"Ну смотрите, сейчас все так ходят. Это я никогда раньше так не делала. Это такой челлендж - #TODAYIWILL - сегодня я сделаю! Вот я проснулась утром и говорю себе - мне нужно что-то новое", - рассказала Леся и сама задала вопрос, что же ее "собеседница" сделала в своей жизни подобного в рамках вызова.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На это телеведущая призналась, что никогда не пробовола алычу.

Никитюк призвала фанов присоединятся к конкурсу и рассказала про условия.

"Брось себе вызов, присоединяйся к челленджу #TODAYIWILL. Публикуйте свои фото или видео хэштегом #TODAYIWILL, тегни и подпишись на @glo_ukraine, чтобы выиграть возможность стать частью моего нового трека, который я запишу вместе с 10 самыми яркими участниками челленджа", – говорится в публикации.

Также Никитюк добавила, что подителей она определит 25 октября.

Видео: instagram.com/lesia_nikituk

Нужно сказать, что пользователи сети восприняли ролик неоднозначно - большинство подписчиков забавное видео рассмешило, однако некоторые юмор не оценили. Кроме того, вместо пародии на Герасимюк образ кое-кто "примерил" на телеведущую, писательницу и журналистку Ольгу Фреймут. Добавим также, что комментаторы уже начали разбирать "номер" Никитюк на цитаты.

Может мне тоже в розовый покраситься...

Как всегда позитив!

Это Никитюк или мужик? Когда смеяться над этим "юмором"? Маякните!

Десятка - Красава!

"Голову макнули в борщ"!

Прошлась по Фреймут;

Алычи б!

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