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Смелая Никитюк удивила новым цветом волос и поцелуем с девушкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.10.2019 - 13:07
Смелая Никитюк удивила новым цветом волос и поцелуем с девушкой
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая предложила угадать, почему она пошла на радикальные перемены

Леся Никитюк смело меняет гардероб и наряды, в которых, то засветит стройные длинные ножки, то подчеркнет бюст или бедра, но цвет волос Леди Ле всегда остается неизменным – она предпочитает быть блондинкой. Однажды ведущая даже показала фото, на котором запечатлена в 17-летнем возрасте – на нем будущая звезда также красуется с белокурыми локонами. Именно поэтому новость о том, что шоувумен сменила имидж и перекрасилась, всколыхнула ее поклонников.

Леди Ле опубликовала в instagram фото, на котором запечатлена с… розовыми волосами. Ее локоны яркого оттенка струятся по плечам, а сама теледива, похоже, очень довольна результатом преображения – она широко улыбается. Макияж звезды неброский с акцентом на губы – помаду Леся подобрала в тон новому цвету волос, остановив выбор на нежно-розовом подтоне.

"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели?
Да, перекрасилась. Як думаєте, чому?
1. Буде щось цікаве
2. Псіханула
3. Джареду не подобаються білявки", - предложила поклонникам непростой квест Леди Ле.

Смелая Никитюк удивила новым цветом волос и поцелуем с девушкой

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Мнения комментаторов разделились – одни считали, что грядет нечто интересное, другие предположили, что смена цвета волос – порыв и инициатива самой теледивы.

Также поклонники оценили новое амплуа Леси и их мнения разошлись, правда, большинство решили, что розовый цвет украшает звезду.

  • Перемены - это всегда круто!
  • Дуже красиво
  • Это так КРАСИВО
  • Какой кошмар! Надеюсь, что это смывается
  • Красиво, Леся, Вам идет!
  • Дуже гарно
  • Влюбилась

Скриншот комментариев

В сториз она также показала своего друга парикмахера-стилиста Михаила, который помог ей решиться на эксперимент с внешностью, а также свою подругу Наталью, с которой … поцеловалась на камеру.

Смелая Никитюк удивила новым цветом волос и поцелуем с девушкой

Леся Никитюк с другом-стилистом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Она заявила, что никогда бы не постриглась под мальчика, не покрасила бы волосы в яркий цвет и не поцеловалась бы с девушкой прилюдно. Правда, потом решила в шутку нарушить последний пункт.

"Что нам стесняться? Мы давно дружим! Ты мне почти как сестра! Если кто не знает, мы с Наташкой столько прошли вместе… Познакомились 10 лет назад", - со смехом заявила ведущая.

Леся Никитюк с подругой Натальей (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк прогулялась по Парижу в коротком платье-пиджаке оригинального кроя от украинского дизайнера Андре Тана.

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