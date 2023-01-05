З головою динозавра і тілом птаха: вчені показали, як виглядала унікальна доісторична істота (відео)

Як виглядала доісторична істота

Еволюція від динозавра до птаха проходила у кілька важливих етапів. Під час них змінювалася форма, функції і навколишнє середовище, які в кінцевому підсумку призвели до формування тіла, типового для сучасних птахів.

Втім природа та процес цих змін для науковців залишаються не до кінця зрозумілими. Науковці сподіваються, що знайдена в Китаї скам'янілість птиці, названа Cratonavis zhui, надасть важливу інформацію про еволюцію цих тварин.

Вчені відтворили форму черепа птаха та визначили, що вона майже така сама, як у динозаврів типу Tyrannosaurus rex, і зовсім не схожа на пташину.

Скам'янілі рештки доісторичної істоти (фото: sciencealert)

Цікаво і те, що скам'янілість Cratonavis має напрочуд довгу лопатку і першу плюснову кістку (кістку стопи) - такі характеристики рідко зустрічаються в скам'янілостях інших динозаврів-предків птахів і відсутні у сучасних птахів.

Вчені відтворили зовнішній вигляд древньої тварини (фото: sciencealert)

Палеонтологи припускають, що Cratonavis знаходився на еволюційному дереві між довгохвостим археоптериксом, який був більше подібний на рептилію, і орнітотораками, які вже розвинули багато рис сучасних птахів.