У головного героя американського "Холостяка" виявили невиліковну форму раку

Зірка "Золотого Холостяка", 73-річний Джеррі Тернер, повідомив про невиліковну форму раку. Він зізнався, що не розповідав про це, але тепер настав час розкрити таємницю.

Джеррі Тернер повідомив про рак

"Я думаю, що настав час, тому що, ймовірно, це розкриє багато таємниць навколо того, що сталося в лютому, березні і квітні", - сказав чоловік, маючи на увазі своє рішення розстатися з обраницею Терезою Ніст після того, як він взяв участь у реаліті і обрав її у фіналі.

"Ми з Терезою старалися знайти наш спосіб життя і збиралися жити та працювати, але, на жаль, мені поставили діагноз рак", - зазначив головний герой "Золотого Холостяка".

Джеррі Тернер (фото: instagram.com/goldenbachabc)

Батько двох дітей пояснив, що три роки тому пошкодив плече, коли викладав на уроках піклболу. Але тоді він не сходив до хірурга-ортопеда.

"Нарешті я зміг піти до лікаря, і хірург-ортопед сказав: "Так, Джері, ми мало що можемо зробити для вашого плеча, але є деякі незвичайні маркери крові", - поділився зірка.

"Хірург-ортопед звернувся до мого сімейного лікаря, а мій сімейний лікар направив мене до онколога. Тепер я працюю з групою фахівців з гематології та онкології у Форт-Вейні", - зазначив Тернер.

Знаменитість поділився, що йому поставили діагноз рак кісткового мозку, який повільно розвивається і має дуже довгу назву - макроглобулінемія Вальденстрема. За даними Інституту раку Дана-Фабер, це незвичайний рак клітин крові, який переважно утворюється в кістковому мозку та може уповільнити нормальний ріст клітин крові, призвести до анемії та ослаблення імунної системи.

Зірка "Холостяка" заявив, що від цього раку немає ліків: "На мене ніби скинули 10 тонн бетону, і я деякий час заперечував, не хотів у цьому зізнаватися".

Джеррі Тернер і Тереза Ніст (фото: instagram.com/goldenbachabc) Джеррі Тернер і Тереза Ніст (фото: instagram.com/goldenbachabc)

На тлі хвороби чоловік заявив, що хоче більше часу проводити зі своїми доньками та онуками. "Я хотів би, аби моє життя залишалося нормальним. Це змушувало мене вірити, що я можу проводити час зі своєю сім'єю - двома доньками, двома зятями і онучками", - поділився "Холостяк".

"Важливість знайти шлях до Терези залишалася, але це стало для мене меншим пріоритетом. Коли у вас з'являються такі новини і шок минає через кілька днів чи тижнів, ви розумієте, що для вас є важливим. Саме тут починається рух уперед", - додав він.

Тернер сподівається, що "люди, оглядаючись назад, зрозуміють, що важкі новини мали великий вплив на його рішення і, можливо, і на рішення Терези".

Родина Джеррі Тернера (фото: instagram.com/goldenbachabc)

Нагадаємо, Тернер зробив пропозицію Ніст під час фіналу реаліті "Золотий Холостяк", який вийшов у листопаді минулого року. До слова, цей формат відрізняється від звичайних тим, що розповідає історію кохання "золотих років", тобто про другий шанс на стосунки вже у зрілому віці.