Головний секрет грибника: які дерева "полюбляють" різні гриби
Грибний сезон - справжня пригода для всіх, хто любить природу і хоче знайти щось смачне та унікальне просто під ногами. Однак, щоб зібрати добрий урожай грибів, важливо знати, де шукати і під якими деревами вони ростуть.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зв'язок грибів з деревами, що таке мікориза, та про гриби, які можна зустріти не лише у лісі.
Що таке мікориза?
Мікориза - це дивовижне явище, яке робить грибний світ ще цікавішим. Це симбіоз між грибами та корінням дерев, завдяки якому обидві сторони отримують користь.
Дерево забезпечує гриби вуглеводами, необхідними для їхнього росту, а гриб допомагає дереву отримувати воду і поживні речовини, яких воно не могло б досягти власними силами.
Така співпраця між грибами і деревами триває століттями, і саме завдяки мікоризі ми знаємо, під якими деревами краще шукати певні види грибів.
Найсмачніші гриби ростуть під дубами та соснами (фото: Freepik.com)
Які гриби ростуть під якими деревами?
Ось детальний список грибів і дерев, під якими їх варто шукати:
- Підосичники - осика. Яскраво-оранжеві капелюшки цих грибів часто зустрічаються під осиками, особливо на узліссях.
- Білий гриб (боровик) - дуб, сосна, ялина. Король грибів любить рости під великими деревами, особливо в старих лісах.
- Підберезники (обабки) - береза. Ці світло-коричневі гриби знаходять своє місце під березами і часто ростуть великими групами.
- Лисички - сосна, дуб. Вони яскраво-жовті і їх легко помітити в хвойних і змішаних лісах.
- Маслюки - сосна. Гладенькі, маслянисті капелюшки часто можна побачити під соснами.
- Рижики - ялина, сосна. Помаранчеві гриби люблять хвойні ліси, і ростуть у прохолодних місцях.
- Опеньки - дуб, сосна, ялина. Ці гриби з’являються восени великими колоніями на пеньках і коренях дерев.
- Сироїжки - дуб, береза, сосна. Різнокольорові сироїжки знаходять свій дім під багатьма листяними і хвойними деревами.
- Моховики - сосна, дуб. Їх назва пов’язана з тим, що вони ростуть у мохах біля хвойних і листяних дерев.
- Польський гриб - сосна, ялина. Дуже схожий на боровика, цей гриб полюбляє хвойні ліси, особливо темні й вологі місця.
Знайшовши певні дерева, вже можна бути певним, що там можуть бути і гриби (фото: Freepik.com)
Які гриби ростуть не в лісі?
Гриби - це не тільки мешканці лісів! Їх можна знайти навіть на луках, у парках чи городах.
Наприклад, печериці добре почуваються на відкритих просторах, особливо на луках або узліссях. Опеньки часто зустрічаються на старих пнях і навіть у садах, де є вологі умови. А сироїжки можуть з'явитися навіть на трав'яних галявинах у парках.
Тож, не завжди потрібно вирушати в ліс, щоб назбирати кошик смачних грибів - інколи вони ховаються просто під ногами в зовсім несподіваних місцях!
Раніше ми писали про 9 правил, які повинен знати кожен грибник, щоб зібрати повний кошик.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області, "Відкритий ліс", Griby.org.ua.