Главный секрет огорода: различаем типы почвы и подбираем под них растения
Есть в сельскохозяйственном искусстве одна базовая деталь, влияющая вообще на все. Это - тип и качество почвы. От этого зависит, какие растения будут лучше расти, а какие – нет, и какие удобрения нужно вносить. Как же научиться различать разные типы почвы?
РБК-Украина (проект Styler) учит огородников, чем один вид почвы отличается от другого и как это использовать.
Основные типы почвы
В Украине пользуются классификацией Н. Качиньского. Ученый взял за основу количество глинистых частиц (менее десятой доли миллиметра) в составе почвы. Так, например, в глинистых почвах их более 50%, а в суглинках - 20-50%.
Состав можно определить самостоятельно, самый простой способ - мокрый, его и рассмотрим. Возьмите чайную ложку земли с участка, немного увлажните ее водой и попробуйте сделать шарик:
- Песчаная: грунт не скатывается в шарик, а рассыпается. Состоит из зерен песка с небольшими включениями пыли и глины. Такая почва бесструктурна и не имеет связности.
- Супесь: из земли шарик все-таки вышел, но при легком нажатии сразу распался. Открыть ее аккуратно не получается - при нажатии она рассыпается. Скатать из супеси "шнур" тоже не получится. Земля легко растирается между пальцами, в ней преобладают песчинки.
- Суглинок: из этой земли легко выходит шарик, при сплющивании он не распадается, трескаются только края. При растирании на ладони остается тонкий порошок с небольшим количеством песчаных зерен.
- Глинистый: почва хорошо скатывается и держит форму кольца, при намокании сильно пачкается. В сухом состоянии его очень тяжело растереть пальцами до тонкого порошка.
Различные типы почвы (фото: Википедия)
Плюсы и минусы песчаных и глинистых почв
Любой тип почвы имеет ряд преимуществ и недостатков.
Плюсы песчаной почвы:
- Легкость при обработке;
- Водопроницаемость.
Недостатки песчаной почвы:
- Малое количество питательных веществ;
- Высокая влагоемкость, из-за чего органика быстро разлагается, а питательные вещества вымываются.
Песчаные грунты быстро нагреваются и так же быстро охлаждаются. Без должной обработки большой урожай из них получить практически невозможно - растения страдают от малого количества питательных веществ и воды.
Такие почвы лучше обогащать компостом, торфом и гумусом. Удобрения желательно вносить весной, небольшими дозами, но часто.
У глинистой земле характеристики строго противоположны.
Плюсы глинистого грунта:
- Богатый питательный состав.
Недостатки глинистого грунта:
- Сложность при обработке;
- Мизерная водопроницаемость;
- "Сбитая" структура.
Глинистая земля медленно нагревается и слабо пропускает воздух. В дождь в ней застаивается влага, а при высыхании земля становится жесткой, как камень. Чтобы окультурить глинистую землю, применяют опесчанивание - добавление кварцевого песка (40 кг/м²) и внесение органики - 10 кг на м².
Сухая глинистая земля (фото: Freepik.com)
Кислотность почвы
Еще одна немаловажная характеристика, которую можно определить самостоятельно. Она зависит от количества извести в почве - чем ее меньше, тем кислотность выше. Кислотная реакция изменяется от 0 до 14 и бывает:
- Щелочная - более 7 рН;
- Нейтрально - 7 рН;
- Кисла - менее 7 рН.
Для определения реакции полейте горсть земли обычным столовым уксусом - если на ней появятся пузырьки, значит реакция почвы щелочная или нейтральная, если реакции нет - почва кислая.
Какие растения какие почвы любят
На щелочных почвах лучше всего растут огурцы, баклажаны, картофель, горох и кабачки. Из цветочных культур - ромашка, хризантема и розы.
Нейтральная почва больше подходит для свеклы, лука, чеснока и капусты, а также клевера, вьюнка и мать-и-мачехи.
В кислые почвы сажайте помидоры, петрушку, тыкву и морковь. Из декоративных кустов - гортензии.
Почва для рассады
Черная и плодородная почва, которая подходит для всех видов рассады и заполнения теплиц и парников. Она быстро прогревается, что способствует раннему росту растений.
Огуречная земля
Подобна рассадной, но более влажная. Если в ней не хватает перегноя, можно добавить навоз. Такая почва идеально подходит для выращивания огурцов.
Почва для лука
Верхний слой должен быть рыхлым и умеренно влажным, тогда как нижний слой более плотный и глинистый, с большим количеством перегноя. Это способствует хорошему развитию корневой системы лука.
Земля для петрушки
Черная рыхлая почва с умеренной влажностью и большим количеством кварцевого песка. Это идеальная среда для выращивания петрушки.
Морковная почва
Сырые и богатые питательными веществами суглинки с верхним рыхлым слоем толщиной 35-45 см. Такая почва обеспечивает оптимальные условия для роста моркови.
Цикорная земля
Умеренно-влажные супеси или суглинки с рассыпчатым нижним слоем. На такой почве хорошо растут свекла и редис.
Картофельная почва
Основные условия для этой почвы - тепло и сухость. Картофель хорошо растет в таких условиях, когда достаточно тепла и отсутствует застой воды.
Капустная земля
Почва из холодных низин, которая может быть практически любой, включая илистые. Такая почва подходит для выращивания капусты.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Ground Guys, National Environmental Satellite, Википедия.