Головні помилки в стосунках, які неминуче призводять до розриву

Ви не ділитеся важливими речами один з одним

Саме довіра і щирість роблять людей по-справжньому близькими.

Діліться з партнером тим, що для вас дійсно важливо, цікавтеся його думкою. Водночас прагніть вміти слухати другу половинку, і слухати вдумливо, а не просто кивати головою

Ви концентруєтеся на минулому

Ви не побудуєте хороших нових стосунків, якщо не винесете уроки з минулих.

Адже образи, претензії, переконання, що всі чоловіки/жінки можуть зрадити в будь-який момент, поступово руйнують ваші стосунки.

Ви впевнені, що стосунки - це суцільне свято

Багато самотніх людей вірять, що коли одного разу вони зустрінуть свою половинку, то нудні будні змінить вічне свято.

Але ви будете розчаровані, адже в реальних стосунках люди майже завжди стикаються з труднощами.

Не цього потрібно боятися, адже саме вони допомагають вийти на новий рівень у стосунках.

Ви підлаштовуєтеся під партнера

Якщо у стосунках ви прикидаєтеся кимось іншим, навряд чи у вас вийде бути щасливим у коханні.

Якщо ви мрієте бути разом з по-справжньому рідною душею, просто будьте собою і зважайте на потреби партнера.

Ви прагнете переробити кохану людину

Якщо ви починаєте стосунки з думкою, що так, ваш партнер "нічого", але йому би трохи помінятися. Набратися манер, перестати лаятися матом, почати читати книжки... У вас точно нічого не вийде.

Якщо ви вже в стосунках, навчіться приймати свою половинку такою, яка вона вам дана. А змінюватися варто тільки разом.