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Главные ошибки в отношениях, которые неизбежно приводят к разрыву

Фото: Как уберечь отношения (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения нуждаются в постоянной работе, ведь каждой паре нужно время, выдержка, взаимоуважение и любовь, чтобы пройти непростой путь вместе.

Как не наделать ошибок – читайте ниже в нашем материале Styler.

Вы не делитесь важными вещами друг с другом

Именно доверие и искренность делают людей по-настоящему близкими.

Делитесь с партнером тем, что для вас действительно важно, интересуйтесь его мнением. В то же время старайтесь уметь слушать вторую половинку, и слушать вдумчиво, а не просто кивать головой

Вы концентрируетесь на прошлом

Вы не построите хорошие новые отношения, если не извлечете уроки из прошлых.

Ведь обиды, претензии, убеждения, что все мужчины/женщины могут изменить в любой момент, постепенно разрушают ваши отношения.

Вы уверены, что отношения – это сплошной праздник

Многие одинокие люди верят, что когда однажды они встретят свою половинку, то скучные будни сменит вечный праздник.

Но вы будете разочарованы, ведь в реальных отношениях люди почти всегда сталкиваются с трудностями.

Не нужно этого бояться, ведь именно они помогают выйти на новый уровень в отношениях.

Вы подстраиваетесь под партнера

Если в отношениях вы притворяетесь кем-то другим, вряд ли у вас получится быть счастливым в любви.

Если вы мечтаете быть вместе с по-настоящему родной душой, просто будьте собой и учитывайте потребности партнера.

Вы хотите переделать любимого человека

Если вы начинаете отношения с мыслью, что да, ваш партнер "ничего", но ему бы немного поменяться. Набраться манер, перестать ругаться матом, начать читать книги... У вас точно ничего не получится.

Если вы уже в отношениях, научитесь принимать свою половинку такой, какая она вам дана. А меняться следует только вместе.

Раньше мы писали, как сделать, чтобы отношения были долговечными и крепкими.

Кроме того, читайте, почему женщины из ангелов превращаются в плохих жен, пиляющих мужчин.

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