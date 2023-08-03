Головні невдахи серпня: астрологи назвали знаки Зодіаку, яких переслідуватимуть неприємності

Гороскоп на серпень обіцяє складний та напружений період для багатьох представників зодіакального сузір'я. Основні проблеми спостерігатимуться у сфері взаємин та кохання. Також можуть бути проблеми з фінансами, а у деяких настрій може бути не радісним через безліч дрібних негараздів у житті.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для котрих серпень стане особливо складним періодом. Кому наприкінці літа не везтиме - читайте нижче.

Овен

Є ризик вляпатись у якусь авантюру чи стати жертвою шахраїв. В особистому житті можливі серйозні сварки та навіть розставання з партнером.

Не сперечайтеся з начальством, тому що це потягне за собою неприємні наслідки. Бережіть здоров'я, є ризик загострення хронічних захворювань.

Діва

У серпні ваш внутрішній стан буде нестабільним і це може вплинути на всі сфери життя. Часті перепади настрою, зовнішній тиск, емоційні сплески – наслідки таких гойдалок будуть не дуже приємними.

Можливі серйозні проблеми у взаєминах з людьми, що тільки посилить ваш стан.

Скорпіон

Емоційна гойдалка буде настільки сильною, що вас часом буде нудити від низки неприємних новин і подій. І з таким настроєм буде складно підкорювати вершини, втілювати мрії та рухатися до поставлених цілей.

Перевіряйте ретельно всю документацію та інформацію, є ризик "погоріти" на угодах, оскільки досвідчені підприємці скористаються вашими слабкостями.

Козеріг

У серпні вам доведеться мобілізувати всі свої сили, щоб дати відсіч неприємним подіям. Не ображайтеся на долю, вам просто потрібно здобути важливий і безцінний урок у житті. Вам доведеться залишити комфортне середовище, щоб отримати щось зовсім нове у своєму житті.

Ситуація із фінансами буде напруженою майже до кінця місяця. І якщо ви не візьмете наприкінці місяця роль лідера, ризикуєте повернутися до вихідної точки.