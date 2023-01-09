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"Головне не психувати": тато Назара з Волині, який став зіркою мережі, звернувся до українців

Тато маленького Назара звернувся до українців (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Військовослужбовець ЗСУ Олег із Волині, син якого став зіркою мережі через пораду не "психувати", теж зворушливо звернувся до українців. Словами Назара він закликав українців зберігати спокій та вірити в захисників.

Відео опублікували на сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у Facebook.

Що сказав військовий

На кадрах тато маленького Назара згадав слова сина та зазначив, що українцям дійсно не варто нервувати, переживати через війну, адже ЗСУ обов’язково виженуть окупантів з України.

"Не психуй! Помиємо!". Малий Назар "заспокоює" маму, і його слова стали мемом, набравши мільйонні перегляди в соціальних мережах! Тато Назара, Олег, воїн нашої Князівської 14-ї бригади, для якого дружина і знімала відео з сином, заспокоює всю Україну", - зазначили військові.

У бригаді зазначили, що слова військового, підкріплені бойовим досвідом, стануть пророчими.

"Все буде мир! Все буде Україна. Головне не психувати", - сказав Олег.

Також в бригаді додали, що його слова, підкріплені бойовим досвідом, стануть пророчими.

У коментарях українці заявили, що звернення військового їх розчулило так само, як і слова його маленького сина. Вони зазначили, що вірять у ЗСУ та перемогу України.

Раніше ми повідомляли, що 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ.

Також ми писали, що матір загиблого військового передала мільйон гривень для ЗСУ.

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