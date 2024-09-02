"Головна тенденція - жіночність": Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)

Тренди осені-2024 від Андре Тана

Так, за словами модного спеціаліста, в моді цієї осені – жіночність, і така тенденція буде відображатися у всіх поєднаннях, кольорах та аксесуарах. Тан озвучив деталі.

"Головна тенденція - жіночність. Це проявлятиметься в акценті на талії та прозорих тканинах. Силуети будуть хоч і з вираженими маскулінними плечима, але загалом елегантні. Кольори та стилістика цього сезону - вау", - пояснив він.

Тан показав приклади модних речей (скриншоти)

Що стосується кольорів, як говорить Андре, винні відтінки плавно перейшли із минулого сезону в цей. Тому сміливо діставайте з гардероба бордові речі, які є дуже актуальними. Також трендовими залишаються: хакі, болотний та інші складні відтінки зеленого.

Модельєр назвав модні кольори та текстури (скриншоти)

Якщо говорити про текстуру, то шкіра та замша ще довго будуть на піку популярності. Особливо фахівець радить звернути увагу на коричневі замшеві сумки, які, за словами дизайнера, будуть повсюди.

"Акценти. Тут зверніть увагу на масивні шарфи та високі комірці, брелки на сумках несподівано, але будуть блищати, як то кажуть, у всіх модниць", - ділиться спеціаліст з моди.

Тан розповів про трендові аксесуари (скриншот)

Також верніть увагу на стиль офіс кор - інтерпретація класичного офісного стилю, яка поєднує в собі елегантні дрескодові стримані з нотками індивідуальності речі.

"Цей стиль стриманий і водночас дуже сексуальний", - каже Андре.

Також чоловік розповів про стиль офіс кор, який буде актуальним цієї осені (скриншот)

"Крихітки мої, тенденції цієї осені вже на вас чекають. Ти вже вирішила що візьмеш із цих трендів у свій гардероб?" - наостанок поцікавився відомий українець.