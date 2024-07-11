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Звезда фильма "Сияние" умерла в 75 лет

Четверг 11 июля 2024 19:58
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Звезда фильма "Сияние" умерла в 75 лет Шелли Дювалль (фото: GettyImages)
Автор: Катерина Зелинская

Американская актриса, звезда хоррора "Сияние" Стэнли Кубрика, Шелли Дювалль скончалась в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Номинантка на премию "BAFTA" и "Эмми" скончалась 11 июля в своем доме в Бланко, штат Техас. Об этом изданию рассказал 65-летний избранник актрисы, сценарист Дэн Гилрой.

Звезда фильма &quot;Сияние&quot; умерла в 75 летШелли Дювалль (кадр из фильма "Сияние")

Он отметил, что смерть наступила в результате осложнения диабета. Также он добавил, что Дювалль "ушла" тихо, во сне.

"Моя дорогая, милая, прекрасная партнерша по жизни и друг покинула нас. В последнее время было слишком много страданий, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли", - сказал Дэн.

Звезда фильма &quot;Сияние&quot; умерла в 75 лет

Шелли Дювалль (кадр из фильма "Сияние")

Что известно о Шелли Дювалль

Шелли Дюваль - американская актриса, известная своими ролями в фильмах "Сияние", "Энни Холл", "Нэшвилл" и "Попай". Она снималась с 1970 года до начала 2000-х, а затем снова вернулась на экраны в 2022 году в картине "Форест-Хиллз".

Звезда фильма &quot;Сияние&quot; умерла в 75 лет

Шелли Дювалл (скриншот)

Как-то Шелли рассказывала, что она решила уйти из шоу-бизнеса, потому что люди в Голливуде ее "обидели". Известно, что режиссер Стэнли Кубрик на съемках "Сияния" специально жестоко обращался с Дювалль. Он критиковал актрису и просил других, тоже так относиться к ней, в надежде, что это повлияет на ее игру.

Ее партнер отмечал, что актриса значительную часть жизни была параноиком и постоянно чего-то боялась. Он добавил, что на фоне этого у нее возникали навязчивые мысли о том, что ее преследуют.

Ранее мы рассказывали, что умер актер Бенджи Грегори, сыгравший мальчика в сериале "Альф" .

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