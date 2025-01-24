Без голови та рук. 2000-річну грецьку статую богині знайшли на смітнику (фото)

33-річний житель міста Салоніки в Греції знайшов біля смітника в районі Неої Епіватес статую. Вона була довжиною у 83 сантиметри, але без голови та рук та лежала у великій чорній сумці.

Чоловік одразу сповістив поліцію і статую забрали для дослідження. Археологи зазначили, що статуя належить до елліністичного періоду, який тривав з 323 року до н.е до 31 року нашої ери, тобто, між смертю Олександра Македонського і піднесенням Августа в Римі.

Нещільно складені драпірування дозволяють припустити, що статуя належить богині. Звичайних жінок того періоду зазвичай зображували в щільно закутаних плащах, а їхні статуї виготовляти з теракоти.

А знайдена статуя - мармурова. Звісно, якби були голова та руки, визначити богиню було б значно простіше.

"Той факт, що це мармур, свідчить, що вона, ймовірно, була у храмі. Через розмір - це не була головна статуя у святилищі, але це може бути подарунок, який хтось віддав богу в подяку за щось або у надії отримати бажане", - пояснив експерт з класичних досліджень Австралійського національного університету в Канберрі Естель Страздін.



Статую античної богині знайшли на смітнику (фото: astynomia)

Він додав, що визначити приналежність статуї важко, оскільки голови немає. Наприклад, Афіна, богиня війни, часто мала шолом та тримала спис і щит, а Геру, богиню родючості, відображали з гранатом.

За словами поліції, виявлення стародавніх знахідок не є чимось незвичайним в Греції, де проживають деякі з найдавніших цивілізацій світу. Зараз правоохоронці з відділів культурної спадщини та незаконного обігу розпочала розслідування, щоб з'ясувати, як ця статуя опинилася на смітнику. Не виключено, що вона має відношення до незаконної торгівлі стародавніми артефактами.

Статую відправлять в лабораторію для подальшого дослідження, а згодом - направлять у службу старожитностей для оцінки та зберігання.