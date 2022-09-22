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Виплата субсидій із жовтня: українцям розповіли про зміни

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Четвер 22 вересня 2022 09:03
Виплата субсидій із жовтня: українцям розповіли про зміни Фото: у Пенсійному фонді розповіли про виплати субсидій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні з 1 жовтня виплата субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, якому було передано відповідні повноваження. Проводитимуть виплати пільг за механізмами, які зараз працюють у рамках пенсійного забезпечення.

Про це розповів голова правління ПФУ Євген Капінус в ефірі "Українського радіо".

Він пояснив, що Фонду передали такі повноваження у контексті впровадження та реалізації механізмів екстериторіальності.

"Це давало нам можливість навіть там, де було призупинено діяльність органів влади на території бойових дій, проводити свою роботу. Було здійснено перегрупування роботи", - сказав голова ПФУ.

Капінус нагадав, що у 2019 році Фондом здійснювалися такі виплати пільг, і відбувався перехід на монетизацію.

"Зараз передбачається два етапи: з жовтня будуть виплати, а з грудня почнемо приймати документи і здійснювати нарахування і призначення пенсій. Відповідні механізми, які сьогодні працюють в рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях", - заявив він.

Це дозволить одержувачам субсидій отримувати відповідні послуги, де б територіально вони не були.

"В Пенсійному фонді також реалізовані електронні послуги, зокрема пенсійний кабінет. Ті громадяни, які мають право на субсидію, будуть отримувати гроші, які вони отримували постійно. Ніяких додаткових документів не треба буде надавати", - зазначає Капінус.

Нагадаємо, раніше голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович зазначила, що новий механізм виплат субсидій та пільг потрібен насамперед для переселенців.

Також перед цим повідомлялося, що у 2023 році середньомісячний розмір субсидії зросте з 1200 до 1572 гривень.

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Субсидії в Україні Пенсионный фонд Украины
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