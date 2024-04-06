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Голова Національної соціальної сервісної служби розповів Фонду Ахметова про особливості всиновлення у 2024 році

Голова Національної соціальної сервісної служби розповів Василь Луцик (фото: прес-служба Фонду Ахметова)
Автор: Ілона Свиридова

У 2023 році українців, які хочуть прийняти до своєї родини дитину, стало більше на 30% у порівнянні з попереднім роком. Чи зміниться це у 2024-му?

Про це розповів голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик в інтерв’ю Фонду Ріната Ахметова.

Зокрема, про найсвіжіші поправки до законодавства.

Усе про сервіс "Дія" і як він спрощує шлях до батьківства та усиновлення, опіки, прийомного батьківства - пан Василь розповідає тут: https://fb.watch/rfnFwiPIrj/  

Створення електронної черги усиновлювачів, автоматичний запис на курси навчання, та підбір дитини: ці процеси поступово переводяться у цифрову площину. Що й коли працюватиме - тут: https://fb.watch/rfnEFedZok/ 

Патронатне батьківство не як сімейна форма виховання, а як соціальна послуга, - про роль і переваги цієї форми влаштування дітей дивіться тут:  https://fb.watch/rfnGiF7Ctz/

 

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