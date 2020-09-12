Голова будет болеть у всех: в сентябре ожидается мощная магнитная буря

Магнитная буря в конце сентября 2020 года станет самым мощным и опасным штормом для здоровья человека. Ожидается резкое ухудшение самочувствия даже у тех, кто не склонен к метеозависимости.

Самая сильная магнитная буря 2020 года будет длиться не менее 3-4 дней и по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, она начнется 25 сентября и продлится до 28 числа. Пик ожидается 27 сентября.

Ухудшение самочувствия, головные боли, скачки давления, сонливость, раздражение, агрессия, невозможность сконцентрироваться – самые распространенные симптомы у человека при возмущении геомагнитного поля. У метеочувствительных людей эти признаки сильной бури начнут проявляться уже 25 сентября. Во время пика, 27 сентября, сильные головные боли и общее ухудшение состояние могут появиться даже у абсолютно здоровых людей.

Мощная магнитная буря накроет Землю в конце сентября

Медики рекомендуют в такие дни снизить физическую и эмоциональную нагрузку, хорошо высыпаться, гулять больше на свежем воздухе, но при этом избегать попадания прямых солнечных лучей.

Важно правильно питаться, исключить вредную пищу и алкоголь из рациона, употреблять достаточное количество жидкости. Также помогут отдых на природе с книгой, плавание, контрастный душ.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые препараты и проконсультироваться с лечащим врачом.

Если в эти дни у вас запланированы дальние поездки или хирургические операции – постарайтесь их, по возможности, перенести на другой день.

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