Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Голос страны 10 выпуск 10 сезона вышел 22 марта 2020 года на телеканале 1+1. Первыми артистам вокальных нокаутов стали участники команды Монатика. Остальные судьи проекта Потап, Настя Каменских, Тина Кароль и Дан Балан могли кого-то "украсть" к себе в команду.

Первым на сцену вышел Александр Календа. Тренер MONATIK остался доволен выступлением участника, поэтому Александр занял первое кресло.

Александр Календа (фото: facebook.com/goloskrainy)

Александр Календа (видео: YouTube)

Далее за место в прямых эфирах поборолась Ася Хорошун. Девушка заняла первое место, потеснив Александра на второе.

Ася Хорошун (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ася Хорошун (видео: YouTube)

После этого на сцену вышел Сергей Асафатов. Парень исполнил песню Sting - Roxanne и сыграл на двух музыкальных инструментах. Сергей Асафатов занял первый стул и подвинул Александра и Асю.

Сергей Асафатов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергей Асафатов (видео: YouTube)

Следующей покорять вокальную сцену вышла Мария Щербак. MONATIK дарит Марии третий стул. Участница подвинула Александра на четвертый стул.

Мария Щербак (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мария Щербак (видео: YouTube)

Далее зажечь сцену Голоса страны вышла Лида Ли. Девушка вышла с намерением бороться за место в прямых эфирах до последнего. Тренер считает, что это был грандиозный выступление, но уверен, что Лида может работать еще лучше. Участница села на второе кресло. Александр Календа занял место на стуле ожидания.

Лида Ли (фото: facebook.com/goloskrainy)

Лида Ли (видео: YouTube)

Далее на сцену вышел современный гуцул Сергей Роман. Певец своим взрывным музыкальным экспериментом завоевал второе кресло. Мария Щербак перешла на стульчик ожидания, а Сергей Асафатов автоматически прошел в четвертьфинал.

Сергей Роман (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергей Роман (видео: YouTube)

После этого на сцену вышел Владислав Семенов. MONATIK пригласил присесть Владислава на четвертый стул. Ася Хорошун перешла на скамейку запасных.

Владислав Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Владислав Семенов (видео: YouTube)

Далее покорить тренеров и зрителей вышла Мария Кондратенко. Наставник считает, что Мария еще очень юная для прямых эфиров. Но Дан Балан воспользовался своим правом на "кражу" певицы.

Мария Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мария Кондратенко (видео: YouTube)

После этого завоевать место в прямых эфирах попыталась последняя участница из команды Монатика - Мелен Пасса. Девушка своим зажигательным выступлением покорила наставника и заняла первый стул.

Мелен Пасса (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мелен Пасса (видео: YouTube)

Четвертьфиналистами команды Монатика стали Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли.

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Также дальше проходит Мария Кондратенко. По новым правилам шоу, девушка автоматически попала в прямые эфиры в составе команды Дана Балана.

Мария Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage десятого выпуска 10 сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)