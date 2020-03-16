Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Голос страны 9 выпуск 10 сезона вышел 15 марта 2020 года на телеканале 1+1. Судьи проекта Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном шоу.

Вторые вокальные бои юбилейного сезона начинает R'n'B певец Егор Шагаков и айтишник, который поет, Максим Перепелица из команды Потапа и Насти Каменских. К следующему этапу шоу звездные тренеры пригласили Максима Перепелицу.

Максим Перепелица (фото: facebook.com/goloskrainy)

Максим Перепелица и Егор Шагаков (видео: YouTube)

Далее на сцену вышли несокрушимая Александра Горупа и китайский студент ЧуаньЮн Сюй из команды Дана Балана. Выступление парня больше понравилось судье, и он проходит дальше

ЧуаньЮн Сюй (фото: facebook.com/goloskrainy)

ЧуаньЮн Сюй и Александра Горупа (видео: YouTube)

После этого сцену разделили поющий юрист Роман Клюба и хранительница традиций Ульяна Горбачевская из команды Тины Кароль. Украинская певица была очень довольна выступлением участников, но в своей команде она оставляет Ульяну Горбачевскую.

Ульяна Горбачевская (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ульяна Горбачевская и Роман Клюба (видео: YouTube)

Далее на сцену вышла украинская Billie Eilish Тоня Сова против мультиинструменталиста Сергея Асафатова из команды Монатика. Певец решил оставить на проекте Сергея Асафатова, но Потап и Настя Каменских совершили "кражу" и пригласили Тоню Сову в свою команду.

Сергей Асафатов и Тоня Сова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергей Асафатов и Тоня Сова (видео: YouTube)

После этого в вокальном поединке сошлись чувственный Виталий Окс и уличная певица Ксения Буга из команды Тины Кароль. К следующему этапу шоу Тина Кароль пригласила Виталия Окса.

Виталий Окс (фото: facebook.com/goloskrainy)

Виталий Окс и Ксения Буга (видео: YouTube)

Далее на сцену вышла Карина Балашова против Татьяны Ничай из команды Потапа и Насти Каменских. Судьи остались поражены выступлением участниц, но дальше проходит только одна из них, и это Карина Балашова.

Карина Балашова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Карина Балашова и Татьяна Ничай (видео: YouTube)

После этого на сцену вышли подопечные Потапа и Насти Каменских - Вахтанг Вахтангишвили и Юлия Коровко. Они исполнили легендарный хит Потапа и Насти - "Не люби мне мозги". Судьи решили, что дальше проходит Юлия Коровко.

Юлия Коровко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юлия Коровко и Вахтанг Вахтангишвили (видео: YouTube)

Далее на сцену вышли две юные красавицы из команды Дана Балана - Анна Безгалова и Настя Балог. При этом дальше проходит Настя Балог.

Настя Балог (фото: facebook.com/goloskrainy)

Настя Балог и Анна Безгалова (видео: YouTube)

После этого на сцену поднялись актер детского театра Руслан Опанасенко и непревзойденная Мелен Пасса из команды Монатика. Судья решил оставить Мелен.

Мелен Пасса (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мелен Пасса и Руслан Опанасенко (видео: YouTube)

Далее на сцену вышли Екатерина Степура и Анна Боршовская из команды Потапа и Насти Каменских. Девушки исполнили хит современности "Каждый раз" (Монеточка). Судьи дали шанс Екатерине Степуре.

Екатерина Степура (фото: facebook.com/goloskrainy)

Екатерина Степура и Анна Боршовская (видео: YouTube)

После девушек на сцену вышел мужской дует из команды Монатика - Марко Квитка и Александр Календа с песней, которую написал бывший участник Голоса ROZHDEN - "Знаешь". MONATIK дарит шанс пройти дальше Александру Календе, но Тина Кароль "украла" Марка Квитку в свою команду.

Александр Календа и Марко Квитка (фото: facebook.com/goloskrainy)

Александр Календа и Марко Квитка (видео: YouTube)

Далее на сцену вышли Ольга Баландюх и Анна Трубецкая из команды Тины Кароль. Певица оставила в своей команде Анну Трубецкую.

Анна Трубецкая (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анна Трубецкая и Ольга Баландюх (видео: YouTube)

После девушек вышел еще один женский дуэт, но на этот раз из команды Потапа и Насти Каменских - Алена Крутиенко против Олеси Лейченко. Далее проходит Олеся Лейченко.

Олеся Лейченко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Олеся Лейченко и Алена Крутиенко (видео: YouTube)

Следующий батл состоялся между тремя девушками - Тамарой Балюк, Кристиной Карабановой и Кариной Арбельяни из команды Дана Балана. Судье понравилось выступление Тамары и Кристины. Девушки продолжают бороться за победу в шоу.

Тамара Балюк и Кристина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тамара Балюк и Кристина Карабанова (видео: YouTube)

Далее от команды Монатика вышел дуэт - Зоряна Атлас и Ася Хорошун. MONATIK дарит шанс пройти в следующий этап шоу Аси Хорошун.

Ася Хорошун (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ася Хорошун и Зоряна Атлас (видео: YouTube)

Завершил вокальные бои юбилейного сезона Голоса романтический офицер Василий Процюк против фаворитки YouTube Ольги Мельник из команды Тины Кароль. Далее проходит Ольга Мельник.

Ольга Мельник (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Мельник и Василий Процюк (видео: YouTube)