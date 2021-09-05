"Голос" поддержал всеукраинский марш за права животных

"Всю свою жизнь я занимаюсь защитой животных, имею маленький приют. Я хочу жить в гуманной стране, где люди, защищающие животных, не считались бы странными. Чтобы было общее понимание, что животным тоже бывает больно. У нас есть маленькая победа - принятие законопроекта №2351. Но впереди еще много работы. Необходимо на законодательном уровне запретить работу цирков с животными, меховых ферм, притравочных станций, дельфинариев и контактных зоопарков", - подчеркнула Кира Рудык.