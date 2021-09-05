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"Голос" поддержал всеукраинский марш за права животных

Автор: Styler

Партия "Голос" поддержала всеукраинский марш за права животных. По словам лидера партии Киры Рудык, вместе с единомышленниками они вышли, чтобы выразить протест против издевательства над животными.

Об этом говорится на странице политсилы в Facebook.

"Всю свою жизнь я занимаюсь защитой животных, имею маленький приют. Я хочу жить в гуманной стране, где люди, защищающие животных, не считались бы странными. Чтобы было общее понимание, что животным тоже бывает больно. У нас есть маленькая победа - принятие законопроекта №2351. Но впереди еще много работы. Необходимо на законодательном уровне запретить работу цирков с животными, меховых ферм, притравочных станций, дельфинариев и контактных зоопарков", - подчеркнула Кира Рудык.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в столице начался всеукраинский марш за права животных под лозунгом "Защита слабых - дело сильных". Марш за права животных одновременно проходит в 30 городах Украины

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