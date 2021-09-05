"Голос" підтримав всеукраїнський марш за права тварин

Партія "Голос" підтримала всеукраїнський марш за права тварин. За словами лідера партії Кіри Рудик, разом з однодумцями вони вийшли, щоб висловити протест проти знущання з тварин.
Про це йдеться на сторінці політсили у Facebook.
"Все своє життя я займаюся захистом тварин, маю маленький притулок. Я хочу жити в гуманній країні, де люди, які захищають тварин, не вважалися б дивними. Щоб було спільне розуміння, що тваринам теж буває боляче. Ми маємо маленьку перемогу - ухвалення законопроекту №2351. Але попереду ще багато роботи. Необхідно на законодавчому рівні заборонити роботу цирків з тваринами, хутряних ферм, притравочних станцій, дельфінаріїв і контактних зоопарків", - наголосила Кіра Рудик.
Нагадаємо, у неділю, 5 вересня, у столиці розпочався всеукраїнський марш за права тварин під лозунгом "Захист слабких - справа сильних". Марш за права тварин одночасно відбувається у 30 містах України