"Голос" підтримав всеукраїнський марш за права тварин

Партія "Голос" підтримала всеукраїнський марш за права тварин. За словами лідера партії Кіри Рудик, разом з однодумцями вони вийшли, щоб висловити протест проти знущання з тварин.

"Все своє життя я займаюся захистом тварин, маю маленький притулок. Я хочу жити в гуманній країні, де люди, які захищають тварин, не вважалися б дивними. Щоб було спільне розуміння, що тваринам теж буває боляче. Ми маємо маленьку перемогу - ухвалення законопроекту №2351. Але попереду ще багато роботи. Необхідно на законодавчому рівні заборонити роботу цирків з тваринами, хутряних ферм, притравочних станцій, дельфінаріїв і контактних зоопарків", - наголосила Кіра Рудик.