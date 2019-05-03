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Голос країни: как выглядит квартира победительницы шоу (фото)

STYLERТелешоу    03.05.2019 - 10:58
Голос країни: как выглядит квартира победительницы шоу (фото)
Оксана Муха - победительница 9 сезона шоу Голос країни (фото: пресс-служба 1+1)

Победительница Голоса країни 2019 Оксана Муха впервые посетила выигранную квартиру

Победительница шоу Голос країни 2019 Оксана Муха впервые увидела свой главный приз. Правда, вместо 3-комнатной квартиры звезда проекта получила двухэтажный пентхаус на последнем этаже дома в Киеве. Певица уже прошлась по комнатам своего будущего дома. Именно здесь Оксана планирует создать собственную студию.

Голос країни: как выглядит квартира победительницы шоу (фото)

Оксана Муха побывала в своей новой квартире после победы на Голосі країни (фото: пресс-служба 1+1)

Артистка, которая прославилась благодаря вокальному телепроекту на всю страну, признается, что она очень рада, что теперь имеет жилье в Киеве.

"Я уже успела спланировать, что со второго этажа сделаю себе творческий уголок, где будет место для записи вокала, где будут стоять музыкальные инструменты и будет зона для отдыха и обсуждения музыкальных идей. Это будет творческая площадка, для меня это большое счастье. И если еще на днях я была не уверена, когда смогу переехать в Киев, то сейчас я уже скорее хочу, чтобы все произошло как можно быстрее. Но, конечно нужно время, поэтому все построится так, как нужно, потому что переезд неизбежен. Это будет очень вовремя для моей семьи", - говорит Оксана.

 

Оксана Муха имеет собственное жилье в Киеве после триумфа на Голосі країни 2019 (фото: пресс-служба 1+1)

Напомним, что подопечная Dan Balan победила в суперфинале Голоса страны 21 апреля. Кроме призов артистка получила приглашение от своего звездного тренера отправиться вместе с ним во всеукраинский тур, который охватит 11 городов.

Оксана Муха победила в 9 сезоне шоу Голос країни

Интересно, что совсем недавно Оксана Муха в одном из интервью сказала, что бросить все и переехать в столицу только потому, что здесь появилась квартира, она пока не готова. Одна из причин, по которой певица не планирует перебираться в Киев, - ее сын.

Оксана Муха обладает уникальным голосом

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