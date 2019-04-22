ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голос країни: Оксана Муха удивила заявлением о переезде в Киев

STYLERТелешоу    22.04.2019 - 17:44
Голос країни: Оксана Муха удивила заявлением о переезде в Киев
Оксана Муха (фото: mukha.com.ua)

Победительница шоу Голос країни 9 Оксана Муха высказалась о переезде в Киев

В 9 сезоне шоу Голос країни 2019 победила Оксана Муха. Главным призом талантливой львовянки стала трехкомнатная квартира в Киеве. Но несмотря на то, что у Оксаны теперь появилась своя жилплощадь в столице, переезжать из Міста Лева она не имеет желания. По крайней мере - пока.

Оксана Мухе исполнила песню "Де ти тепер"

По словам Мухи, бросить все и переехать в Киев только потому, что здесь появилась квартира, она пока не готова. Одна из причин, по которой певица не планирует перебираться в столицу, - ее сын ходит во львовскую школу, а Оксана, как любящая мать, хочет быть рядом с ним.

Кроме того, она очень любит свой родной город, где у нее много друзей, с которыми всегда можно поговорить, обратиться за поддержкой или советом. 

"Где бы я ни ездила, где бы ни путешествовала, каждый раз, когда возвращаюсь домой во Львов, я просто вдыхаю, у меня появляется ощущение какой-то свободы, радости. Мне Львов это дает, город, где мои друзья, семья. Должна быть причина, почему я хочу быть в Киеве, а не потому, что у меня квартира. Мы ведь любим города из-за людей в них", - сказала артистка в интервью "КП в Украине".

Также Оксана призналась, что сейчас она как раз заканчивает ремонт квартиры во Львове.

Но при всем этом Муха надеется, что теперь будет чаще бывать в "городе возможностей", и эта квартира будет для нее домом в столице.

"Когда почувствую себя тут уверенно, решусь на переезд", - резюмировала победительница Голоса країни.

Добавим, что в финале шоу Муха, которая была в команде Дана Балана, исполнила знаменитый хит "Я піду в далекі гори". 

Оксана Мухе исполнила песню Ивасюка "Я піду в далекі гори"

При этом многие пользователи социальных сетей возмущены победой Мухи на Голосі країни 9.

"Снова замуж": Катя Осадчая в белоснежном платье зачаровала в финале Голос країни 9 Суперфинал: как прошел 14 эфир Голоса країни
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Голос країни 9
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь