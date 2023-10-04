Голос країни рознесли через "кумівство". Причина - участь буковинської співачки

Вокальне шоу "Голос країни-13" звинуватили в ангажованості. Мова йде про участь у проекті співачки STASYA, яка співпрацює із лейблом ENKO, співзасновником якого є тренер нового сезону - продюсер Іван Клименко.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки Слави Камінської.
У своєму блозі ексучасниця поп-гурту "НеАнгели" припустила, що поява виконавиці STASYA на шоу не є випадковістю.
Так, артистка опублікувала відео виступу дівчини з минулого випуску і запитала у підписників, що вони думають з цього приводу.
"Не люблю такі шоу, бо всі завжди кум, сват, брат, підопічний .... Як ви думаєте, хто пройшов? Справедливо?", - підписала ролик зірка.
Більша частина юзерів погодилася зі Славою, зазначивши, що місце у шоу мали віддати іншій учасниці.
Так, ще до прем’єри "Голосу країни-13" були опубліковані кадри зі зйомок шоу, в яких глядачі розглянули співачку STASYA.
STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)
Тоді в одному зі своїх інтерв’ю Володимир Завадюк заявляв, що не бачить у цій ситуації "конфлікту інтересів", оскільки в минулому інші тренери часто перетиналися та співпрацювали з багатьма учасниками шоу.
"Більшість наших тренерів знають величезну кількість молодих музикантів, тому що ці музиканти їм постійно пишуть, спілкуються з ними. У минулих сезонах також були беквокалісти, музиканти, із якими перетинались наші тренери або так чи інакше співпрацювали", - коментував він.
Анастасія Чабан родом із Новодністровська.
З самого дитинства вона займається музикою і цікавиться фольклором.
Артистка стала відомою завдяки пісні "Світ ловив", створеної за мотивами вислову Григорія Сковороди.
Навесні цього року композиція стрімко почала розповсюджуватися у мережі і одразу отримала багатотисячну армію фанів.
Усе завдяки нетривіальним словам, потужному сучасному звучанню та автентичному голосу виконавиці.
Нещодавно ми розповідали, що на "Голос країни 13" дует підлітків із піснею із "Дуже дивних справ" пробрав до мурашок.