Голос країни рознесли через "кумівство". Причина - участь буковинської співачки
Вокальне шоу "Голос країни-13" звинуватили в ангажованості. Мова йде про участь у проекті співачки STASYA, яка співпрацює із лейблом ENKO, співзасновником якого є тренер нового сезону - продюсер Іван Клименко.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки Слави Камінської.
Талант чи кумівство
У своєму блозі ексучасниця поп-гурту "НеАнгели" припустила, що поява виконавиці STASYA на шоу не є випадковістю.
Так, артистка опублікувала відео виступу дівчини з минулого випуску і запитала у підписників, що вони думають з цього приводу.
"Не люблю такі шоу, бо всі завжди кум, сват, брат, підопічний .... Як ви думаєте, хто пройшов? Справедливо?", - підписала ролик зірка.
Українці відповіли
Більша частина юзерів погодилася зі Славою, зазначивши, що місце у шоу мали віддати іншій учасниці.
- Слава, треба своє шоу "Таланти без кума і без свата"
- Маєте рацію! Ходив на кастинг голосу 8 разів, ні разу не проходив навіть до сліпих прослуховування!
- Стася, це без слів …. Вокал на низькому рівні, бридкий тембр … Дуже несправедливе і брехливе шоу!
- Мала пройти дівчина, що співала по середині, а не STASYA
- Дівчина в повʼязці ще на кастингах показала, що вона талановита співачка. І навіть якщо вона і кумовська, то талантам потрібно допомагати, а бездарі самі пробʼються
- Згідна з вами! В цьому сезону взагалі аншлаг "своїх"... Повертались до своїх знайомих
- Шкода, що той, хто достойний, вибув
Що про це думає продюсер проекту
Так, ще до прем’єри "Голосу країни-13" були опубліковані кадри зі зйомок шоу, в яких глядачі розглянули співачку STASYA.
STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)
Тоді в одному зі своїх інтерв’ю Володимир Завадюк заявляв, що не бачить у цій ситуації "конфлікту інтересів", оскільки в минулому інші тренери часто перетиналися та співпрацювали з багатьма учасниками шоу.
"Більшість наших тренерів знають величезну кількість молодих музикантів, тому що ці музиканти їм постійно пишуть, спілкуються з ними. У минулих сезонах також були беквокалісти, музиканти, із якими перетинались наші тренери або так чи інакше співпрацювали", - коментував він.
Що відомо про співачку STASYA
Анастасія Чабан родом із Новодністровська.
З самого дитинства вона займається музикою і цікавиться фольклором.
Артистка стала відомою завдяки пісні "Світ ловив", створеної за мотивами вислову Григорія Сковороди.
Навесні цього року композиція стрімко почала розповсюджуватися у мережі і одразу отримала багатотисячну армію фанів.
Усе завдяки нетривіальним словам, потужному сучасному звучанню та автентичному голосу виконавиці.
Нещодавно ми розповідали, що на "Голос країни 13" дует підлітків із піснею із "Дуже дивних справ" пробрав до мурашок.