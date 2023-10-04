Голос країни рознесли через "кумівство". Причина - участь буковинської співачки

Вокальне шоу "Голос країни-13" звинуватили в ангажованості. Мова йде про участь у проекті співачки STASYA, яка співпрацює із лейблом ENKO, співзасновником якого є тренер нового сезону - продюсер Іван Клименко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки Слави Камінської.

Талант чи кумівство

У своєму блозі ексучасниця поп-гурту "НеАнгели" припустила, що поява виконавиці STASYA на шоу не є випадковістю.

Так, артистка опублікувала відео виступу дівчини з минулого випуску і запитала у підписників, що вони думають з цього приводу.

"Не люблю такі шоу, бо всі завжди кум, сват, брат, підопічний .... Як ви думаєте, хто пройшов? Справедливо?", - підписала ролик зірка.

Українці відповіли

Більша частина юзерів погодилася зі Славою, зазначивши, що місце у шоу мали віддати іншій учасниці.

Слава, треба своє шоу "Таланти без кума і без свата"

Маєте рацію! Ходив на кастинг голосу 8 разів, ні разу не проходив навіть до сліпих прослуховування!

Стася, це без слів …. Вокал на низькому рівні, бридкий тембр … Дуже несправедливе і брехливе шоу!

Мала пройти дівчина, що співала по середині, а не STASYA

Дівчина в повʼязці ще на кастингах показала, що вона талановита співачка. І навіть якщо вона і кумовська, то талантам потрібно допомагати, а бездарі самі пробʼються

Згідна з вами! В цьому сезону взагалі аншлаг "своїх"... Повертались до своїх знайомих

Шкода, що той, хто достойний, вибув

Що про це думає продюсер проекту

Так, ще до прем’єри "Голосу країни-13" були опубліковані кадри зі зйомок шоу, в яких глядачі розглянули співачку STASYA.

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Тоді в одному зі своїх інтерв’ю Володимир Завадюк заявляв, що не бачить у цій ситуації "конфлікту інтересів", оскільки в минулому інші тренери часто перетиналися та співпрацювали з багатьма учасниками шоу.

"Більшість наших тренерів знають величезну кількість молодих музикантів, тому що ці музиканти їм постійно пишуть, спілкуються з ними. У минулих сезонах також були беквокалісти, музиканти, із якими перетинались наші тренери або так чи інакше співпрацювали", - коментував він.

Що відомо про співачку STASYA

Анастасія Чабан родом із Новодністровська.

З самого дитинства вона займається музикою і цікавиться фольклором.

Артистка стала відомою завдяки пісні "Світ ловив", створеної за мотивами вислову Григорія Сковороди.

Навесні цього року композиція стрімко почала розповсюджуватися у мережі і одразу отримала багатотисячну армію фанів.

Усе завдяки нетривіальним словам, потужному сучасному звучанню та автентичному голосу виконавиці.