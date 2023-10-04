Голос країни разнесли из-за "кумовства". Причина - участие буковинской певицы
Вокальное шоу "Голос країни-13" обвинили в ангажированности. Речь идет об участии в проекте певицы STASYA, которая сотрудничает с лейблом ENKO, соучредителем которого является тренер нового сезона - продюсер Иван Клименко.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы Славы Каминской.
Талант или кумовство
В своем блоге экс-участница поп-группы "НеАнгелы" предположила, что появление исполнительницы STASYA на шоу - это не случайность.
Так, артистка опубликовала видео выступления девушки из прошлого выпуска и спросила у подписчиков, что они думают по этому поводу.
"Не люблю такие шоу, потому что все всегда кум, сват, брат, подопечный.... Как вы думаете, кто прошел? Справедливо?", - подписала ролик звезда.
Украинцы ответили
Большая часть пользователей согласилась со Славой, отметив, что место в шоу должны были отдать другой участнице.
- Слава, треба своє шоу "Таланти без кума і без свата"
- Маєте рацію! Ходив на кастинг голосу 8 разів, ні разу не проходив навіть до сліпих прослуховування!
- Стася, це без слів …. Вокал на низькому рівні, бридкий тембр … Дуже несправедливе і брехливе шоу!
- Мала пройти дівчина, що співала по середині, а не STASYA
- Дівчина в повʼязці ще на кастингах показала, що вона талановита співачка. І навіть якщо вона і кумовська, то талантам потрібно допомагати, а бездарі самі пробʼються
- Згідна з вами! В цьому сезону взагалі аншлаг "своїх"... Повертались до своїх знайомих
- Шкода, що той, хто достойний, вибув
Что об этом думает продюсер проекта
Так, еще до премьеры "Голоса країни-13" были опубликованы кадры по съемок шоу, в которых зрители рассмотрели певицу STASYA.
STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)
Тогда в одном из своих интервью Владимир Завадюк заявлял, что не видит в этой ситуации "конфликт интересов", поскольку в прошлом другие тренеры часто пересекались и сотрудничали со многими участниками шоу.
"Большинство наших тренеров знают огромное количество молодых музыкантов, потому что эти музыканты им постоянно пишут, общаются с ними. В прошлых сезонах также были бэквокалисты, музыканты, с которыми пересекались наши тренеры или так или иначе сотрудничали", - комментировал он.
Что известно о певице STASYA
Анастасия Чабан родом из Новоднестровска.
С самого детства она занимается музыкой и интересуется фольклором.
Артистка стала известна благодаря песне "Світ Ловив", созданной по мотивам высказывания Григория Сковороды.
Весной этого года композиция стремительно начала распространяться по сети и сразу получила многотысячную армию фанатов.
Все благодаря нетривиальным словам, мощному современному звучанию и аутентичному голосу исполнительницы.
Недавно мы рассказывали, что на "Голосі країни 13" дуэт подростков с песней из "Очень странных дел" тронул до мурашек.