Голос країни 2022: кращі виступи третього ефіру на "сліпих прослуховуваннях"

На "сліпих прослуховуваннях" наставники проєкту Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофєєва та Оля Полякова продовжили обирати учасників у свою команду вокалістів.

У новому сезоні з'явилося нововведення "Другий шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняв народний тренер Андрій Мацола і вокалістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

Василь Палюх виконав пісню "O Sole Mío" виконавця Luciano Pavarotti на "сліпих прослуховуваннях". Своїм талантом вокаліст вразив трьох тренерів, але вирішив піти в команду Потапа.

Василь Палюх - "O Sole Mío" (відео: YouTube)

Наталія Миколаєнко виконала пісню "Вісім" гурту Лілу45. Своїм щирим співом Наталя змогла повернути до себе всі 4 тренерських крісла. Дівчина вибрала команду Наді Дорофєєвої.

Наталія Миколаєнко - "Вісім" (відео: YouTube)

Сестри Оля і Аня Войцеховські захопили трьох тренерів проєкту своїм виконанням пісні "Два перстені" співачки Софії Ротару. Дівчата обрали Олю Полякову.

Оля та Аня Войцеховські - "Два перстені" (відео: YouTube)

На сцену "Голосу" прийшов 21-річний Михайло Цар, який був суперфіналістом другого сезону "Голос. Діти" у 2015 році. Хлопець виконав пісню "All of Me" співака John Legend. Він розгорнув крісло Святослава Вакарчука.

Михайло Цар - "All Of Me" (відео: YouTube)

На проєкт прийшла дочка відомого продюсера Костянтина Меладзе Лія. Дівчина виконала пісню "Hallelujah" співака і поета Леонарда Коена, і повернула чотири крісла. Дівчина вибрала команду Наді Дорофєєвої.

Лія Меладзе - "Hallelujah" (відео: YouTube)