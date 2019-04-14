Голос країни 2019: 13 випуск дивитися онлайн

Сьогодні країна дізнається імена всіх фіналістів сезону!

Сьогодні, 14 квітня, відбудеться тринадцятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1 + 1.

Сьогодні, 14 квітня, на телеканалі 1 + 1 відбудеться 13 ефір вокального шоу Голос країни 9. Саме сьогодні глядачі дізнаються імена всіх фіналістів сезону!

Як і завжди, продюсери шоу обіцяють неймовірно цікавий і видовищний ефір, але головне, що саме сьогодні безпосередніми учасниками шоу стануть зіркові наставники, які вийдуть на сцену разом зі своїми підопічними.

Деякі учасники проекту вже встигли поділитися своїми "планами" на сьогоднішній ефір. Так, наприклад, один з фаворитів дев'ятого сезону головного вокального шоу країни, Девід Аксельрод, виконає композицію легендарного Миколи Мозгового.

З іншого боку, учасниця з команди Дана Балана, Оксана Муха, звичайно ж, виконає пісню, яку раніше виконувала Квітка Цісик. Назвавши цю композицію важливою для кажого українця, і тієї композицією, яка безпосередньо асоціюється з українським народом.

Головною "бомбою" ефіру стане виступ популярних українських зірок. Відкриття останнього часу, Alyona Alyona, вже культовий гурт Время и Стекло, екс-учасниця шоу, TAYANNA і навіть Христина Соловій.

Дванадцятий ефір розпочнеться о 21:00 на телеканалі 1 + 1. Ведучими шоу, як і завжди, буде зоряна пара - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.