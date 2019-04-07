Голос країни 2019: 12 випуск дивитися онлайн

Ефір, якого всі так чекали! Перший прямий ефір 9 сезону Голос країни!

Сьогодні, 7 квітня, відбудеться дванадцятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1 + 1.

Сьогодні, 7 квітня, на телеканалі 1+1 відбудеться 12 ефір вокального шоу Голос країни 9.

Дочекалися! Перший прямий ефір дев'ятого сезону головного вокального шоу країни, Голос країни, відбудеться вже сьогодні ввечері.

Ведуча шоу, Катерина Осадча, розкриває секрети підготовки зіркових наставників до першого прямого ефіру головного вокального шоу країни!

Як ведуть підготовку самі учасники? Як виглядає їх закулісне спілкування і чи є жорстка конкуренція? Про це в своєму Instagram розповість один з фаворитів шоу, Девід Аксельрод!

Нагадаємо, що в попередньому раунді - "вокальних нокаутах", тренера визначилися з четвірками учасників, з якими вони будуть "битися" за перемогу в шоу.

Таким чином, в команді самого чарівного наставника проекту, Тіни Кароль, опинилися Девід Аксельрод, Ксенія Бахчалова, Андрій Хайат і Ніка Тупилко. Відзначимо, що багато глядачів вважають команду Тіни найсильнішою в цьому етапі, адже, наприклад, Девід Аксельрод і Андрій Хайат вже можуть вважатися зірками національного масштабу.

У команді Монатика за перемогу в шоу будуть боротися Андрій Карпов, Влад і Роман Таранцови, Аліна Підлужна, Вікторія Олійник.

Потап впевнений в тому, що йому вдасться перемогти разом з Кариною Арсентьевою, Вікторією Ягич, Богданою Ренк і Арсенієм Журавлем.

Дан Балан, в свою чергу, зупинив свій вибір на наступних виконавцях: Катерина Бігу, Оксана Муха, В'ячеслав Кретов і Рафі Хейтам.

Варто відзначити, що готує номера учасників до прямого ефіру музичний продюсер шоу, Руслан Квінта, який назвав цей сезон "самим народним" за всю історію проекту.

Дванадцятий ефір розпочнеться о 21:00 на телеканалі 1+1. Ведучими шоу, як і завжди, буде зоряна пара - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.