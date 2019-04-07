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Голос країни 2019: 12 випуск дивитися онлайн

STYLERТелешоу    07.04.2019 - 12:33
Голос країни 2019: 12 випуск дивитися онлайн
Ефір, якого всі так чекали! Перший прямий ефір 9 сезону Голос країни!

Сьогодні, 7 квітня, відбудеться дванадцятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1 + 1.

Сьогодні, 7 квітня, на телеканалі 1+1 відбудеться 12 ефір вокального шоу Голос країни 9.

Голос країни 2019: 12 випуск дивитися онлайн

Дочекалися! Перший прямий ефір дев'ятого сезону головного вокального шоу країни, Голос країни, відбудеться вже сьогодні ввечері.

Голос країни 2019: 12 випуск дивитися онлайн

Ведуча шоу, Катерина Осадча, розкриває секрети підготовки зіркових наставників до першого прямого ефіру головного вокального шоу країни!

Голос країни 2019: 12 випуск дивитися онлайн

Як ведуть підготовку самі учасники? Як виглядає їх закулісне спілкування і чи є жорстка конкуренція? Про це в своєму Instagram розповість один з фаворитів шоу, Девід Аксельрод!

Нагадаємо, що в попередньому раунді - "вокальних нокаутах", тренера визначилися з четвірками учасників, з якими вони будуть "битися" за перемогу в шоу.

Таким чином, в команді самого чарівного наставника проекту, Тіни Кароль, опинилися Девід Аксельрод, Ксенія Бахчалова, Андрій Хайат і Ніка Тупилко. Відзначимо, що багато глядачів вважають команду Тіни найсильнішою в цьому етапі, адже, наприклад, Девід Аксельрод і Андрій Хайат вже можуть вважатися зірками національного масштабу.

У команді Монатика за перемогу в шоу будуть боротися Андрій Карпов, Влад і Роман Таранцови, Аліна Підлужна, Вікторія Олійник.

Потап впевнений в тому, що йому вдасться перемогти разом з Кариною Арсентьевою, Вікторією Ягич, Богданою Ренк і Арсенієм Журавлем.

Дан Балан, в свою чергу, зупинив свій вибір на наступних виконавцях: Катерина Бігу, Оксана Муха, В'ячеслав Кретов і Рафі Хейтам.

Варто відзначити, що готує номера учасників до прямого ефіру музичний продюсер шоу, Руслан Квінта, який назвав цей сезон "самим народним" за всю історію проекту.

Дванадцятий ефір розпочнеться о 21:00 на телеканалі  1+1. Ведучими шоу, як і завжди, буде зоряна пара - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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