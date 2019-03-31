Голос країни 2019: 11 выпуск смотреть онлайн

Сегодня, в день выборов, на телеканале 1+1 состоится 11 эфир вокального шоу Голос країни 9.

Официальный Instagram главного вокального шоу страны обещает познакомить всех своих подписчиков с людьми, которые создают это невероятное шоу, в том числе, осуществляют подготовку к одиннадцатому эфиру.

А вот Монатик и его подопечные раскрывают секреты подготовки к вокальным "нокаутам".

Зритель главного вокального шоу страны уже заждался прямых эфиров, до которых остался всего один выпуск. Сегодня состоится последний эфир "нокаутов", а звездные наставники должны определиться с теми участниками, которые примут участие в решающих раундах.

Потап и Monatik сегодня уже будут "отдыхать", ведь со своим выбором они определились еще на прошлой неделе. Таким образом, в одиннадцатом эфире в "бой" вступят Тина Кароль и Дан Балан. Собственно говоря, будущий эфир даст очередную почву для размышлений о том, есть ли романтические отношения между звездными тренерами. К тому же, если верить анонсам телеканала 1+1, сегодня Дан Балан совершит невероятный поступок по отношению к Тине, который удивит всех зрителей.

Что касается непосредственно участников, которые уже выступили в команде Дана Балана, Боксре с фантастическим голосом. Вячеслав Кретов уверенно занял первое кресло, во втором кресле оказалась Оксана Муха (выступление котрой на YouTube собрало почти пол миллиона просмотров за три дня), а вот Владимир Зайончковский, хоть изаставил Тину Кароль танцевать, отправился на четвертое место. Но дальше - больше.

Одиннадцатый эфир начнется в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими шоу, как и всегда, будет звездная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.