Голос країни 2019: 11 випуск дивитися онлайн

Сьогодні, в день виборів, на телеканалі 1+1 відбудеться 11 ефір вокального шоу Голос країни 9.

Офіційний Instagram головного вокального шоу країни обіцяє познайомити всіх своїх підписників з людьми, які створюють це неймовірне шоу, в тому числі, здійснюють підготовку до одинадцятого ефіру.

А ось Монатік і його підопічні розкривають секрети підготовки до вокальних "нокаутів".

Глядач головного вокального шоу країни вже зачекався прямих ефірів, до яких залишився всього один випуск. Сьогодні відбудеться останній ефір "нокаутів", а зіркові наставники повинні визначитися з тими учасниками, які візьмуть участь у вирішальних раундах.

Потап і Monatik сьогодні вже будуть "відпочивати", адже зі своїм вибором вони визначилися ще минулого тижня. Таким чином, в одинадцятому ефірі в "бій" вступлять Тіна Кароль і Дан Балан. Власне кажучи, майбутній ефір дасть чергову грунт для роздумів про те, чи є романтичні стосунки між зоряними тренерами. До того ж, якщо вірити анонсів телеканалу 1 + 1, сьогодні Дан Балан зробить неймовірний вчинок по відношенню до Тіни, який здивує всіх глядачів.

Що стосується безпосередньо учасників, які вже виступили в команді Дана Балана, Боксре з фантастичним голосом. В'ячеслав Кретов впевнено зайняв перше крісло, в другому кріслі виявилася Оксана Муха (виступ котрой на YouTube зібрало майже пів мільйона переглядів за три дні), а ось Володимир Зайончковський, хоч ізаставіл Тіну Кароль танцювати, відправився на четверте місце. Але далі - більше.

Одинадцятий ефір розпочнеться о 21:00 на телеканалі 1 + 1. Ведучими шоу, як і завжди, буде зоряна пара - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.