На "Голос країни 13" виступив найспівучіший боєць ЗСУ з українкою та словаком: композиція пробрала до мурах

На Голос країни 13 у "вокальних батлах" виступили військовий ЗСУ Юрій Городецький та дует Людмили Козирєвої та Марека Мохнача.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал проекту.
Вокалісти виконали композицію "Гей, соколи". Юрій співав партію українською мовою, а Людмила з Мареком - польською.
Тренери були приємно вражені учасниками. Від тембру Юрія Городецького у суддів пішли мурашки по шкірі.
Тренер Надя Дорофєєва прислухалася до порад колег та радника та обрала Юрія Городецького.
"Юрію, я безмежно вас поважаю за все, що ви робите і за те, як ви співаєте. Мій вибір однозначний. Я вважаю, що цю пісню більше відчув Юрій", - сказала Надя.
Юрій Городецький народився у селі Марківка Роздільнянського району Одеської області. Він служить у Збройних силах України з 2016 року (тоді йому було 18 років). За словами бійця, пов'язати своє життя з військовою справою його надихнув батько, теж військовий.
У захисника є музична освіта. Він навчався у музичній школі - за класом акордеону та фортепіано, а спів удосконалював у будинку культури.
Нагадаємо, що Голос країни рознесли через "кумівство".
Нещодавно ми розповідали, що на "Голосі країни 13" дует підлітків із піснею з "Дуже дивних справ" торкнувся мурашок.