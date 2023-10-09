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На "Голос країни 13" виступив найспівучіший боєць ЗСУ з українкою та словаком: композиція пробрала до мурах

Юрій Городецький вразив виступом на "Голос країни" (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

На Голос країни 13 у "вокальних батлах" виступили військовий ЗСУ Юрій Городецький та дует Людмили Козирєвої та Марека Мохнача.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал проекту.

Як заспівали вокалісти

Вокалісти виконали композицію "Гей, соколи". Юрій співав партію українською мовою, а Людмила з Мареком - польською.

Тренери були приємно вражені учасниками. Від тембру Юрія Городецького у суддів пішли мурашки по шкірі.

Тренер Надя Дорофєєва прислухалася до порад колег та радника та обрала Юрія Городецького.

"Юрію, я безмежно вас поважаю за все, що ви робите і за те, як ви співаєте. Мій вибір однозначний. Я вважаю, що цю пісню більше відчув Юрій", - сказала Надя.

Що відомо про Юрія Городецького

Юрій Городецький народився у селі Марківка Роздільнянського району Одеської області. Він служить у Збройних силах України з 2016 року (тоді йому було 18 років). За словами бійця, пов'язати своє життя з військовою справою його надихнув батько, теж військовий.

У захисника є музична освіта. Він навчався у музичній школі - за класом акордеону та фортепіано, а спів удосконалював у будинку культури.

Нагадаємо, що Голос країни рознесли через "кумівство".

Нещодавно ми розповідали, що на "Голосі країни 13" дует підлітків із піснею з "Дуже дивних справ" торкнувся мурашок.

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