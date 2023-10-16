На "Голос країни 13" учасниця переспіла композицію "Фортеця Бахмут" та підкорила слухачів (відео)

Як заспівала пісню Анастасія

Стася змагалася у "крос-батлі" з учасником із команди Артема Пивоварова Владом Шерифом.

"Це для мене величезний крок. Зараз у мене така пісня, яка дуже важлива для нас українців. Я її переробила по-своєму. Її співають чоловіки, а її співатиму від жіночого роду. Від захисниць, які зараз воюють і яким потрібна підтримка. Я дуже вдячна ВСУ за можливість підтримувати зараз тут тим, чим мене нагородив Господь. Хочеться передати все те, що болить, і щоб глядачі відчули моє посилання", - розповіла виконавиця про пісню гурту "Антитіла", яку вона переспівала.

До композиції співачка додала фольклорне звучання, а також сама дописала ще один куплет до пісні.

Глядачі були вражені таким виконанням відомого хіта. Вона здобула 87 балів, а її суперник - Влад Шериф залишив шоу, отримавши меншу кількість голосів.

Що відомо про Стасю Чабана

Анастасія Чабан - студентка четвертого курсу Київського національного університету культури та мистецтв. Її дебютним треком був "Світ ловив", який вона випустила у березні 2023 року, а наприкінці квітня артиста презентувала свою другу композицію "Не шукай долі".