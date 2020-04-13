Голос країни 10: мама Дана Балана зажгла сцену свадебной песней с намеком

Голос країни 2020 удивил в 13 выпуске десятого юбилейного сезона не только зрителей, но и судей. На вокальных нокаутах команды Тины Кароль на сцену ворвалась мама Дана Балана - Людмила. Она известная в Румынии певица и телеведущая.

Дан заметно смущался, остальные судьи и участники проекта не могли понять, что происходит. Но когда стало понятно, кто исполнительница, Тина Кароль подошла к Потапу и сказала: "Ну все, сейчас будут женить".

Людмила Балан пришла поддержать команду сына, и предложила всем обняться. Он познакомилась с Тиной Кароль и выразила свое восхищение певицей, Тина Кароль ответила тем же.

Мама Дана Балана Людмила (скрин видео)

Катя Осадчая спросила, верит ли Людмила в "химию" между Тиной и Даном, на что та ответила, что "у нее с сыном вкусы одинаковые" и на всякий случай приготовила свадебную песню.

Людмила спела украинскую народную песню "Горіла сосна, палала". Ее поют, когда с невесты снимают фату и надевают платок. Вместе с ней на сцене танцевали тренеры и ведущие шоу - Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Мама Дана Балана зажгла сцену Голоса країни (видео: YouTube)

Не стоит забывать и о "вокальных нокаутах", четверть финалистами команды Тины Кароль стали Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин, которого Тина Кароль "украла" из команды Дана Балана.

Кроме того сразу две "кражи" произошло из команды Тины Кароль - Потап и Настя Каменских спасли Виталия Окса, а MONATIK дал шанс пройти дальше Юрию Самовилову.

К сожалению, прямые эфиры шоу перенесены на другие даты из-за карантина. А вот "вокальные нокауты" были отсняты заранее. Зрители увидели последний эфир из этого цикла - команду Тины Кароль.

Ранее мы писали, что на Голосе країни определился потенциальный победитель - это таксист из Казахстана, который каждый эфир удивляет украинских зрителей невероятным талантом.