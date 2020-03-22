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Гололед, морозы и снег с дождем: синоптики уточнили погоду на воскресенье

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Погода в Украине с 22 марта будет мокрой и морозной

Погода в Украине 22 марта будет дождливой и морозной, ожидается гололед и сильные порывы ветра. В обновленном прогнозе синоптиков говорится, что в воскресенье уровень тепла опустится до минимальных показателей в ночное время – до 3 градусов мороза. Днем максимальные показатели температур ожидаются на юге, там термометры покажут до +9 градусов.

По данным синоптиков, погода в Украине 22 марта будет холодной и дождливой. На территории всей страны столбики термометров упадут в среднем до +2… +5 градусов. Только в восточных и южных областях, по данным экспертов, ожидается +4… +9 градусов тепла. В ночное время в западных областях ударят морозы. Там термометры покажут до +1… -3 градусов. В остальных регионах уровень тепла в ночное время будет держаться на уровне +2… +6 градусов. В центральных регионах ночью – 0… +2 градуса.

В Киеве погода в воскресенье 22 марта будет холодной – днем термометры покажут +2… +4 градуса, в ночное время - -1…+1 градус.

В воскресенье, по данным синоптиков, украинцев во всех областях ожидает значительное выпадение осадков в виде дождя, снега, снега с дождем. Также ожидаются шквалы ветра до 20 м/с.

Погода в Украине 22 марта по регионам:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +5...+7
  • Херсон – +7...+9
  • Симферополь – +7...+9
  • Кропивницкий – +4...+6
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +3... +5
  • Полтава – +3... +5
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +4...+6
  • Киев – +2...+4

Погода в Украине 22 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Синоптики также предупредили о появлении гололедицы.

Напомним, что ранее синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта.

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