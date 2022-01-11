Гололед в 18 областях: 11-12 января в Украине будет скользко

11-12 января почти на всей территории страны объявлен І (желтый) уровень опасности.
Об этом свидетельствуют данные сайта Sinoptik.ua.
Замерзание дождя и мокрого снега на дорогах и тротуарах ожидается во всех областях, кроме Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Николаевской.
Чтобы избежать травм, советуем по возможности отложить поездки на собственном автотранспорте и носить обувь с максимально рифленой подошвой.
И не забывайте, что лед значительно увеличивает тормозной путь - будьте осторожны на пешеходных "зебрах", если переходите дорогу или управляете автомобилем.
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