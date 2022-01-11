ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гололед в 18 областях: 11-12 января в Украине будет скользко

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 11:03
Гололед в 18 областях: 11-12 января в Украине будет скользко Синоптики предупредили об опасности (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

11-12 января почти на всей территории страны объявлен І (желтый) уровень опасности.

Об этом свидетельствуют данные сайта Sinoptik.ua.

Замерзание дождя и мокрого снега на дорогах и тротуарах ожидается во всех областях, кроме Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Николаевской.

Чтобы избежать травм, советуем по возможности отложить поездки на собственном автотранспорте и носить обувь с максимально рифленой подошвой.

И не забывайте, что лед значительно увеличивает тормозной путь - будьте осторожны на пешеходных "зебрах", если переходите дорогу или управляете автомобилем.

Ранее мы писали, будут ли в Украине морозы на Крещение.

Также читайте, что такое метеозависимость почему мы реагируем на погоду и можно ли это вылечить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Как "выжить" в гостях, если ты на диете: диетолог предложила варианты решений
Как "выжить" в гостях, если ты на диете: диетолог предложила варианты решений