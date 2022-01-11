Ожеледиця у 18 областях: 11-12 січня в Україні буде слизько

11-12 січня майже на всій території країни оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Про це свідчать дані сайту Sinoptik.ua .

Замерзання дощу та мокрого снігу на дорогах і тротуарах очікується у всіх областях, крім Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської та Миколаївської.

Щоб уникнути травм, радимо по можливості відкласти поїздки на власному автотранспорті та носити взуття з максимально рифленою підошвою.

І не забувайте, що лід значно збільшує гальмівний шлях - будьте обережні на пішохідних "зебрах", якщо переходите дорогу або керуєте автомобілем.