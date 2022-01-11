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Ожеледиця у 18 областях: 11-12 січня в Україні буде слизько

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Вівторок 11 січня 2022 11:03
Ожеледиця у 18 областях: 11-12 січня в Україні буде слизько Синоптики попередили про небезпеку (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

11-12 січня майже на всій території країни оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Про це свідчать дані сайту Sinoptik.ua.

Замерзання дощу та мокрого снігу на дорогах і тротуарах очікується у всіх областях, крім Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської та Миколаївської.

Щоб уникнути травм, радимо по можливості відкласти поїздки на власному автотранспорті та носити взуття з максимально рифленою підошвою.

І не забувайте, що лід значно збільшує гальмівний шлях - будьте обережні на пішохідних "зебрах", якщо переходите дорогу або керуєте автомобілем.

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