Голодные и напуганные: под Винницой мать бросила четверых детей

В Винницкой области в городе Могилев-Подольский мать бросила своих четверых детей и исчезла. Когда соседи нашли детей, они были голодными и испуганными. По словам очевидцев, у женщины не все в порядке с психикой и она бросала детей уже неоднократно. Об этом сообщает "33 канал".

"В этой семье младшей ребенку 5 лет, самой старшей -19. Семья неблагополучная, дети уже ранее были в интернате в Виннице, женщина их отсудила. Одну из девочек отец признает, она после школы идет ночевать к бабушке, остальные трое – сами за себя. Мамы нет дома уже две недели, раньше она тоже оставляла семья из-за депрессии и психического состояния. Была и за рубежом, на этот раз находится на территории Украины", – рассказал общественный активист из Могилева-Подольского Александр Склярук.

Волонтеры говорят, что когда пришли в дом - дети готовили борщ. Но в нем была только картошка и капуста, в квартире больше не было продуктов. Также отмечается, что за малышами присматривала 19-летняя дочка горе-матери.

"Дети 2005, 2007 и 2009 годов рождения находились под наблюдением 19-летней сестры. Когда к семье приехали сотрудники полиции, чтобы проверить, в каких условиях они проживают, в доме был беспорядок. Дети не были голодными, сестра готовила им, настолько у нее это получалось. После визита детей забрали в больницу на медицинское освидетельствование, где они до сих пор находятся. Мать объявили в розыск", - рассказали волонтеры.

Потом женщина явилась к детям, но не смогла объяснить, где она все это время была.

Женщина не была ранее лишена родительских прав. По ней составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, его рассмотрит суд.

Как мы писали ранее, под Киевом в аварии погибла мать на глазах у двоих сыновей.