Голлівудська історія з Криму: дві дівчини влаштували полювання на військових та ФСБ. Жертв вже майже 30

За даними джерел у ФСБ та поліції, дві молоді дівчини отруїли російських військових у Сімферополі та Бахчисараї - усього 46 осіб. Дівчатам вдалося заховатися.

Через деякий час їх знайшли в одному з приватних будинків Ялти. Однак вони виказали спротив і затримати їх не вдалося.

"Диверсантки виявилися добре озброєними й (ми такого не очікували!) відмінно підготовлені. Плюс їх хтось міг попередити про наш візит. Щойно спецназівці приїхали на затримання, по них відкрили вогонь. З пістолетів та автоматичної зброї. Ми встигли зробити лише кілька пострілів у відповідь. Злочинці втекли з місця події автомобілем. Машину вони кинули на околиці Ялти. Де диверсантки зараз, ми не знаємо", - розповіли в ФСБ.

У результаті стрільби загинуло три працівники ФСБ. Є також непідтверджена інформація, що одна з дівчат поранена. Але обидві покинули місце перестрілки самостійно.

Військових, які знаходяться в Криму, попросили не брати їжу та напої у незнайомих людей, щоб когось знову не отруїли.

З'явилися також дані про дівчат. Нібито у ФСБ вже знають їхні прізвища й одна з них - донька чиновника. Обидві народилися в Криму, одна у Сімферополі, друга - в Саках, їм 22 та 25 років.

Одна з дівчат брала участь в конкурсах краси, але не якийсь рівень не вийшла та нагород не отримувала, друга - донька працівника міської адміністрації Сімферополя. Батька вже допросили, він ніякої цінної інформації поліції не надав.

"Антиросійськими чи проукраїнськими поглядами дівчата ніколи не відрізнялися, одна з них взагалі часто говорила, що не цікавиться політикою. При цьому у ФСБ не сумніваються, що обидві отруйниці – диверсантки, яких "довго готували до виконання завдань". Це припущення підтверджує і той факт, що відразу після передачі військовим отруєних алкоголю та їжі обидві злочинниці дуже оперативно та професійно втекли. Наразі вони "або в Україні, або десь ховаються, готуючи нові диверсії проти Росії та російської армії", вважають джерела. При цьому кількість загиблих від отруєння військових, на жаль, зросла. У лікарнях померли четверо постраждалих, наразі жертв цього злочину 28", - пишуть в Telegram-каналі.