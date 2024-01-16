Голлівудська зірка погладшала на 14 кг через стрес: як зараз виглядає акторка (фото)

Ребел Вілсон знову набрала вагу

Новиною зірка поділилася у соцмережах, опублікувавши фото з джакузі.

"Дійсно важка робота призвела до того, що через весь цей стрес я набрала 14 кг. Це змушує мене почуватися погано. Так бути не повинно... Але це факт", - підписала вона публікацію.

Також Вілсон зазначила, що зараз старанно працює над своїми мемуарами і фільмами, через це просто не встигає дотримуватися здорового способу життя.

"Я неймовірно пишаюся тією роботою, яку виконала, знімаючись у нових фільмах і пописуючи мемуари, але це вже надто, і тепер акцент на здоровому способі життя загублено...", - додала вона.

Ребел Вілсон (фото: instagram.com/rebelwilson)

Нагадаємо, у 2021 році їй вже вдавалося скинути зайву вагу.

Акторка пройшла детокс-курс, а потім разом із дієтологом і тренером створила власну програму харчування і фізичних навантажень.

Ребел Вілсон (фото: instagram.com/rebelwilson)