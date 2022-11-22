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Голівудська зірка Віра Фарміга увімкнула на концерті сигнал повітряної тривоги та вигукнула "Слава Україні!"

Віра Фарміга підтримала українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Голлівудська акторка з українським корінням Віра Фарміга виступила з концертом у Нью-Йорку. Вона згадала про Україну, ввімкнула сигнал повітряної тривоги та вигукнула "Слава Україні!".

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На концерті в Рок Академії Нью-Йорку Фарміга закликала протестувати проти політиків, які підтримують злочинця Путіна.

Також під час свого виступу акторка увімкнула сигнал повітряної тривоги, який українці чують кожного дня, через постійні ракетні обстріли росіян.

"Ми проти політиків, що підтримують війну! Ми будемо протестувати! Будемо протестувати!" - сказала вона і додала українською мовою: "Слава Україні!".

У коментарях українці та шанувальники зірки відповідають їй гаслом "Героям Слава". Також вони дякують за підтримку України.

Додамо, що Віра Фарміга не вперше підтримує українці. Вона неодноразово заявляла, що пишається героїзмом українцями, адже сама з України.

Віра Фарміга підтримала українців (instagram.com/verafarmiga)

Нагадаємо, що Фарміга на початку війни підтримала українців та виклала у своєму Instagram фотографії українського прапора.

Також ми писали, що Стівен Кінг публічно підтримав Україну.

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акторкаВіра Фарміга