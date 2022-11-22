Голливудская звезда Вера Фармига включила на концерте сигнал воздушной тревоги и выкрикнула "Слава Украине!"

На концерте в Рок Академии Нью-Йорка Фармига призвала протестовать против политиков, которые поддерживают преступника Путина.

Также во время своего выступления актриса включила сигнал воздушной тревоги, который украинцы слышат каждый день, из-за постоянных ракетных обстрелов россиян.

"Мы против политиков, поддерживающих войну! Мы будем протестовать! Будем протестовать!" - сказала она и добавила на украинском языке: "Слава Украине!"

В комментариях украинцы и поклонники звезды отвечают ей лозунгом "Героям Слава". Также они благодарят за поддержку Украины.

Добавим, что Вера Фармига не впервые поддерживает украинцы. Она неоднократно заявляла, что гордится героизмом украинцами, ведь сама из Украины.

Вера Фармига поддержала украинцев (instagram.com/verafarmiga)