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Голливудская звезда Вера Фармига включила на концерте сигнал воздушной тревоги и выкрикнула "Слава Украине!"

Вера Фармига поддержала украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Голливудская актриса с украинскими корнями Вера Фармига выступила с концертом в Нью-Йорке. Она вспомнила Украину, включила сигнал воздушной тревоги и выкрикнула "Слава Украине!".

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На концерте в Рок Академии Нью-Йорка Фармига призвала протестовать против политиков, которые поддерживают преступника Путина.

Также во время своего выступления актриса включила сигнал воздушной тревоги, который украинцы слышат каждый день, из-за постоянных ракетных обстрелов россиян.

"Мы против политиков, поддерживающих войну! Мы будем протестовать! Будем протестовать!" - сказала она и добавила на украинском языке: "Слава Украине!"

В комментариях украинцы и поклонники звезды отвечают ей лозунгом "Героям Слава". Также они благодарят за поддержку Украины.

Добавим, что Вера Фармига не впервые поддерживает украинцы. Она неоднократно заявляла, что гордится героизмом украинцами, ведь сама из Украины.

Вера Фармига поддержала украинцев (instagram.com/verafarmiga)

Напомним, что Фармига в начале войны поддержала украинцев и выложила в своем Instagram фотографии украинского флага.

Также мы писали, что Стивен Кинг публично поддержал Украину.

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акторкаВіра Фарміга