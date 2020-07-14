Голик: в Днепре проведена уникальная операция шестимесячному ребенку

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

На четвертые сутки после операции малыш уже был выписан домой

В Днепре в больнице имени Руднева шестимесячному ребенку была успешно удалена челюстная опухоль. Жизненно важные органы остались не поврежденными, эстетика лица при этом сохранилась.

Об этом в Facebook пишет Юрий Голик, который в 2015-2019 годах был советником главы Днепропетровской ОГА.

Операция была проведена в новом Хирургическом корпусе больницы, который команда бывшего губернатора области Валентина Резниченко построила с нуля за полтора года и оснастила его самым современным оборудованием.

"На первом фото - одна из операционных в построенном нами с нуля за полтора года Хирургическом корпусе Больницы имени Руднева в Днепре", - пишет Голик.

"На втором фото - уникальная операция в одной из таких операционных, спасшая жизнь шестимесячному малышу", - добавил он.

На четвертые сутки после операции малыш уже был выписан домой.

Напомним, строительство и оснащение больницы имени Руднева – один из тысяч социальных и инфраструктурных проектов, которые были реализованы Командой Резниченко.

Всего таких проектов насчитывается более 2000. Голик делится также ссылкой на подробный отчет о работе, проделанной за 1567 дней.

Одному из таких проектов, восстановленной диораме "Битва за Днепр", недавно исполнилось четыре года. Помимо самой диорамы был восстановлен также и весь Исторический музей Днепра, часть экспозиции которого была отведена Музею гражданского подвига (Музею АТО).