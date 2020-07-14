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Голик: у Дніпрі проведена унікальна операція шестимісячній дитині

Дніпро, Вівторок 14 липня 2020 09:52
Голик: у Дніпрі проведена унікальна операція шестимісячній дитині
Фото: Юрій Голик (facebook.com)
Автор: Styler

На четверту добу після операції малюк вже був виписаний додому

У Дніпрі в лікарні імені Руднєва шестимісячній дитині була успішно видалена щелепна пухлина. Життєво важливі органи залишилися не пошкодженими, естетика особи при цьому збереглася.

Про це Facebook пише Юрій Голик, який 2015-2019 роках був радником голови Дніпропетровської ОДА.

Операція була проведена в новому Хірургічному корпусі лікарні, який команда колишнього губернатора області Валентина Резніченко побудувала з нуля за півтора року і оснастила його найсучаснішим обладнанням.

"На першому фото - одна з операційних у побудованому нами з нуля за півтора року Хірургічному корпусі Лікарні імені Руднєва в Дніпрі", - пише Голик.

Голик: у Дніпрі проведена унікальна операція шестимісячній дитині

"На другому фото - унікальна операція в одній з таких операційних, яка врятувала життя шестимісячного малюка", - додав він.

Голик: у Дніпрі проведена унікальна операція шестимісячній дитині

На четверту добу після операції малюк вже був виписаний додому.

Голик: у Дніпрі проведена унікальна операція шестимісячній дитині

Нагадаємо, будівництво і оснащення лікарні імені Руднєва – один з тисяч соціальних та інфраструктурних проектів, які були реалізовані Командою Резніченко.

Загалом таких проектів налічується понад 2000. Голик ділиться також посиланням на докладний звіт про роботу, виконану за 1567 днів.

Одному з таких проектів, відновленій діорамі "Битва за Дніпро", нещодавно виповнилося чотири роки. Крім самої діорами був відновлений і весь Історичний музей Дніпра, частина експозиції якого була відведена Музею громадянського подвигу (Музею АТО).

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Новини України ФК ДніпрооперацияЮрій Голик
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