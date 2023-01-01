"Гоголь - українець": Скрипка пояснив, чому знімався з росіянами у новорічних мюзиклах

Новорічний мюзикл "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" свого часу став одним із найпопулярніших для перегляду напередодні зимових свят. Українців підкорили яскраві декорації, веселі пісні та знані актори. Серед них був і культовий музикант - Олег Скрипка.

Чому артист погодився на зйомки у російському мюзиклі

"У нас стосунки з московитами дуже складні й неоднозначні. По-перше, треба українцям для себе відверто визнати, що ми створили Московію. Це ми її заснували, а потім давали свою культурну енергію. Навіть ідею створення російської мови дали українці. Всі перемоги, які мала Московія на фронтах - зробили українці. Але ми були завойовані понад три віки тому і ми вижили завдяки нашій гнучкості і пластичності. Ця співпраця - це теж адаптація", - пояснює артист.

За словами Скрипки, важливим для нього тоді було те, що мюзикл створений за мотивами повісті Миколи Гоголя. А він - український автор, що у своїй творчості прослав Україну.

"Гоголь - українець, мюзикл знімався в Україні, хоча там були російські поп-зірки. Я погодився на цей проєкт за двох умов - що буде україномовний варіант, але це не виконали, і друга умова - що я мушу надавати копняків Кіркорову. Це було виконано. Це мене переконало і я знявся в тому мюзиклі. Він досі працює і є улюблений в Україні. Я не знаю, чи в Росії його показують. Оце дуже цікаво, чи московити його зараз дивляться", - додає музикант.

Також Скрипка наголошує, що до початку війни Росії проти України у 2014 році, артист в основному заробляв в РФ. А тоді ці кошти вкладав у розвиток української культури.

"До 2014 року основне поле моєї творчої діяльності було в Росії. Я там заробляв кошти. Тих грошей було достатньо, щоби ініціювати фестивалі в Україні - це вечорниці, фестиваль “Країна мрій”, Рок-Січ та інші ініціативи. Бо життя - це завжди адаптація і компроміс. Оцей мюзикл був мій певний компроміс. Безумовно з 2014 року було абсолютно природно не їздити до Московії. Безкомпромісно не грати там концертів. Фінансово це складно, тому досі свій ринок, зізнаюся, я шукаю в Україні", - говорить Олег.